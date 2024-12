Đại gia Hà Nội chi 20 tỷ tậu siêu xe Porsche giống xe từng của Cường Đô la

Chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 hàng hiếm của đại gia Hà Nội có giá lên tới 20 tỷ đồng, trong đó nhiều tùy chọn giống với chiếc từng của Cường Đô la. Kể từ khi doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la) mở màn bằng chiếc Porsche 911 GT3 nhập khẩu tư nhân, đã có thêm nhiều đại gia khác chọn mua mẫu xe thể thao hiệu năng cao này dù nhà phân phối chính hãng không thể nhận đơn đặt hàng vì lý do đăng kiểm. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Chiếc Porsche 911 GT3 này là một trong số đó, với nhiều trang bị giống chiếc của đại gia phố núi. Xe vừa được một đại gia Hà Nội mua lại sau 2 năm rao bán tại showroom nhập khẩu xe tại TP.HCM. Đây cũng là đơn vị nhập khẩu chiếc 911 GT3 cho Cường Đô la và 2 chiếc khác cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Chưa rõ đại gia Hà Nội phải bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc 911 hàng hiếm, song giá lăn bánh của xe ước tính không dưới 20 tỷ đồng. Năm 2023, chiếc xe của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã rao bán với giá gần 17 tỷ đồng trên thị trường xe cũ sau 1 năm sử dụng cùng mức odo 5.000 km. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Chiếc xe của đại gia Hà Nội giống với chiếc từng của Cường Đô la, với ngoại thất sơn màu xanh dương có tên Shark Blue - tông màu đặc trưng được thương hiệu ngựa chồm Đức dành cho mẫu 911 GT3 thế hệ này. Tham khảo bảng tùy chọn chính hãng, riêng “option” màu sơn này đã có giá lên tới gần 100 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Chiếc xe thể thao hiệu năng cao trị giá 20 tỷ đồng này giống với 3 chiếc khác tại Việt Nam nhờ bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y sơn màu đen bóng, mang kích thước 20 inch bánh trước và 21 inch bánh sau. Bên trong nổi bật là kẹp phanh màu vàng và đĩa phanh gốm tổng hợp, có giá hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Một số chi tiết ở ngoại thất làm từ chất liệu carbon để tăng tính thẩm mỹ và giảm trọng lượng cho xe, gồm ốp gương chiếu hậu và mui xe. Đây đều là tùy chọn mua thêm trong bảng trang bị của hãng xe Đức. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Sự khác biệt giữa Porsche 911 tiêu chuẩn và 911 GT3 nằm ở trọng lượng. Đơn cử, một chiếc 911 Carrera S bản số sàn 6 cấp nặng 1.495 kg và bản hộp số PDK nặng 1.534 kg. Trong khi đó, biến thể GT3 chỉ còn 1.418 kg cho bản số sàn và tăng lên 1.435 kg cho bản hộp số PDK. Ảnh: Nguyễn Đông Hưng Do còn mới 100% và chỉ lăn bánh vài chục km, nội thất xe chưa có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Ghế ngồi có khung làm bằng sợi carbon, đi kèm dây an toàn màu vàng tạo điểm nhấn. Táp-lô, táp-pi cửa và khu vực cần số có tùy chọn trang trí ốp sợi carbon để tăng tính thẩm mỹ. Chiếc Porsche 911 GT3 của đại gia Hà Nội (bên trái) và của Cường Đô la (bên phải). (Ảnh: Liêm Nguyễn) Porsche 911 GT3 992 được trang bị động cơ 6 xy-lanh phẳng, dung tích 4.0 lít hút khí tự nhiên, cho ra công suất tối đa 502 mã lực cùng 469 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 317 km/h.