Sư đoàn thiết giáp đứt liên lạc, quân đội Syria mất 114 xe tăng

Các đơn vị quân đội Syria phòng thủ Aleppo bị gián đoạn liên lạc dẫn tới vỡ trận tháo chạy và mất một nửa số vũ khí, trong đó có tới 114 chiếc xe tăng các loại. Các phương tiện chiến đấu bị quân đội Syria bỏ lại trên đường cao tốc tới Damascus gần thị trấn Suran, phía bắc tỉnh Hama hôm 3/12 (Ảnh: AFP). Một sư đoàn quân đội Syria bất ngờ mất liên lạc Theo những thông tin nguồn mở, trên hướng Aleppo, quân đội Syria (SAA) được xác định đã mất 114 xe tăng, bao gồm các loại T-55, T-62M, T-72A và thậm chí là cả xe tăng T-72B3 rất hiện đại do Nga cung cấp. Đáng chú ý, trong đó chỉ có 1 xe tăng thiệt hại trong chiến đấu, toàn bộ số còn lại bị phiến quân nổi dậy thu giữ. Ngoài ra, SAA còn mất 17 pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, 53 khẩu pháo tự hành và pháo xe kéo, 25 khẩu pháo phòng không cùng nhiều loại vũ khí có giá trị cao, như pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch, xe tăng T-90, tên lửa phòng không Pantsir-S1, Buk và S-125 Pechora… Thậm chí trong số vũ khí trên, không một khẩu pháo nào bị phá hủy. Chúng đều bị bỏ lại ngay tại vị trí cùng với đầy đủ khí tài và đạn dược. Điều này tương đương với việc quân đội Syria bỏ rơi 4 tiểu đoàn xe tăng, 2 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 1 tiểu đoàn pháo phản lực, 3 tiểu đoàn pháo tự hành và pháo xe kéo cùng 6 khẩu đội tên lửa phòng không và pháo phòng không. Về vũ khí của không quân, quân đội Syria đã bỏ rơi 10 máy bay MiG-23, L-39 và 1 trực thăng Mi-8 cũng như một số lượng lớn bom và các loại vũ khí, khí tài khác. Lực lượng nổi dậy Syria cũng phát hiện nhiều kho vũ khí và đạn dược ở Aleppo. Kho lớn nhất chứa hàng nghìn khẩu súng tiểu liên AK, hàng trăm thùng đạn và các vật tư quân sự khác. Nếu tính tổng thể, quân đội Syria mất gần nửa trang bị của một sư đoàn bộ binh cơ giới. Thất vọng lớn nhất là Sư đoàn thiết giáp số 30 của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria, đang bảo vệ Aleppo, nhưng đã tháo chạy mà không bắn một phát súng nào. Hé lộ nguyên nhân quân đội Syria bị tê liệt thông tin liên lạc Hãng tin RIA Novosti đưa tin, quân đội Nga đã tìm ra điều gì thực sự xảy ra ở Aleppo. Nguyên nhân khiến Quân đội Syria bị tê liệt thông tin liên lạc là do bị hệ thống tác chiến điện tử do Mỹ sản xuất tấn công. Ngay khi giao tranh nổ ra, tất cả các đơn vị thuộc Sư đoàn thiết giáp số 30 bảo vệ thành phố Aleppo đã không phản ứng và hoàn toàn không thể liên lạc được với sở chỉ huy. Sở chỉ huy Sư đoàn cũng không liên lạc được với các đơn vị cấp dưới. Sau khi phiến quân bất ngờ mở cuộc tấn công, họ không nhận được mệnh lệnh nào từ các đơn vị tiền tuyến trong 48 giờ liên tục. Khi quân nổi dậy Syria xuất hiện ở hai bên sườn và phía sau, nhưng họ không thể nhận được mệnh lệnh chiến đấu. Trong khi quân chính phủ Syria ở tiền tuyến bắt đầu vứt bỏ vũ khí, trang bị và bỏ trận địa với số lượng lớn, rồi bỏ chạy trong hoảng loạn. Toàn bộ chiến trường, giữa các đơn vị khác nhau, giữa sở chỉ huy và từng đơn vị, dường như bị cô lập với cấp trên và không thể liên lạc được với nhau. Phiến quân về cơ bản đã chiếm được thành phố thủ phủ và hầu như toàn bộ tỉnh Aleppo với dân số hơn 2 triệu người và diện tích 8.000km2, mà không cần đánh. Hãng tin Sputnik đưa tin, quân đội Nga tuyên bố quân đội Syria chưa từng gặp phải các cuộc tấn công tác chiến điện tử và không có kinh nghiệm chống tác chiến điện tử. Trong thành phần lực lượng đối lập Syria có một lượng lớn cố vấn quân sự nước ngoài, trực tiếp sử dụng các khí tài tác chiến điện tử hiện đại và làm tê liệt hoàn toàn toàn bộ hệ thống liên lạc của quân đội tiền tuyến Syria. Phiến quân bao vây thủ phủ tỉnh Hama Trên mặt trận Hama - thành phố nằm tại một ngã tư chiến lược ở miền Tây và miền Trung Syria, cung cấp các tuyến tiếp tế trực tiếp giữa thủ đô Damascus và Aleppo - sau khi có sự xuất hiện của một lượng lớn quân tiếp viện SAA, không quân chiến thuật Nga tiếp tục các cuộc không kích gây tổn thất nặng nề cho phiến quân, loại khỏi vòng chiến khoảng 1.000 phần tử nổi dậy. Bộ chỉ huy chung của phe đối lập Syria, đã đến ngoại ô thành phố Hama và đang chỉ đạo lực lượng nổi dậy, gồm nhiều phe phái tiến hành những cuộc tấn công rải rác vào các khu vực nông thôn ở cả hai phía của Hama, họ đã kiểm soát 7 ngôi làng và thị trấn ở phía bắc Hama. Bản đồ chiến sự Syria tại Hama ngày 5/12. Trong đó, lực lượng nổi dậy tấn công theo hướng mũi tên xanh, quân chính phủ phản kích trên những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar). Con đường giữa Hama và Sugarirabia đang bị cắt đứt. Dưới sự chi viện hỏa lực của quân đội Nga, quân đội Syria cố gắng phản công quyết liệt theo hướng này nhưng bất thành. Chiều 5/12, trước sức ép quá lớn của lực lượng nổi dậy, SAA đã vỡ trận, rút lui khỏi thành phố Hama. "Trong vài giờ qua, với sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa binh lính của chúng tôi và các nhóm phiến quân,... các nhóm này đã có thể xâm nhập vào một số khu vực của thành phố và tiến vào trung tâm", quân đội Syria (SAA) cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin. Ở phía bắc Itria, dưới sự yểm trợ của Không quân Nga, Sư đoàn Tiger số 25 của SAA, lực lượng vũ trang Hezbollah và dân quân, đã chiếm lại thị trấn Hanasal ở phía nam tỉnh Aleppo và bắt đầu tấn công khu vực chiếm đóng trọng điểm Safila. Tướng Saeed Javad al-Ghaafari - vị tướng nổi tiếng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nguyên là trợ lý của cố chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds Iran, tướng Soleimani - đã đến Syria và đang trực tiếp chỉ huy phản công trên mặt trận này. Tướng Ghaffari phản đối mọi cuộc đàm phán và yêu cầu tận dụng cơ hội này, để giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria trong một đòn tấn công và loại bỏ hoàn toàn mọi lực lượng vũ trang đối lập Syria. Lực lượng chủ lực của cả hai bên đã bắt đầu tập trung về phía tiền tuyến, có thể dự đoán quân đội Syria sẽ có trận quyết chiến chiến lược với lực lượng nổi dậy trên tuyến phía bắc Hama - Nam Aleppo - Nam Idlib. Do vậy, những ngày tới giao tranh sẽ trở nên ác liệt hơn.