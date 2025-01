Yamaha Janus 125 ra mắt ở Việt Nam: Giá từ 29 triệu đồng cùng thiết kế mới

Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới được làm mới ngoại hình và trang bị thêm nhiều tính năng mới thiết thực hơn, từ thiết kế đèn xi nhan sau gọn gàng, đến yên xe chống nóng mang lại sự thoải mái trong thời tiết nắng gắt hay lốp không săm an toàn. Xe có 3 phiên bản với giá từ 29 triệu đồng. Về thiết kế, ở thế hệ mới, Janus 125 2024 thay đổi thiết kế và tập trung vào cải tiến tính tiện dụng. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là ở phần thân và đuôi xe. Phần đuôi xe được vuốt gọn, đèn xi-nhan nay bố trí lên gần khu vực đèn hậu thay vì được gắn rời ở dè chắn bùn, giúp tổng thể phần đuôi bớt rườm rà và thanh thoát hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đèn hậu vẫn tạo hình chữ U nhưng được thiết kế mới, tạo điểm nhấn. Yên xe được thiết kế phẳng hơn, chiều dài mặt yên mới đạt 760mm, tăng đến 77mm so với phiên bản cũ, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Đặc biệt, công nghệ Anti Heat Seat hiện đại (chỉ có trên bản Giới hạn) tích hợp trên yên xe sở hữu tỉ lệ phản nhiệt lên đến 45%, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới như Việt Nam, cho cảm giác ngồi thoáng mát ngay cả khi phải để xe dưới trời nắng lâu. Là thế hệ mới, Yamaha Janus 125 2025 được thay đổi nhiều chi tiết thiết kế. Khu vực để chân được mở rộng thêm 20mm, tối ưu hóa không gian và tăng sự thoải mái khi di chuyển trên những hành trình dài. Bình xăng được thiết kế tối ưu hóa, dễ dàng tiếp nhiên liệu và tiết kiệm không gian với dung tích 4,2 L. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn LCD kết hợp đồng hồ analog hiển thị đầy đủ thông tin xe, cụm đèn trước luôn sáng đặc trưng có viền chrome. Trung tâm mặt nạ trước nổi bật với phần nhựa khác màu và đèn định vị chữ “i” độc đáo. Yamaha Janus 2024 giữ nguyên kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.850 x 705 x 1.120 mm, phù hợp cho vóc dáng người Việt nói chung và phái nữ nói riêng. Khu vực để chân được mở rộng thêm 20mm Màn LCD kết hợp đồng hồ analog hiển thị đầy đủ thông tin xe Đèn xi-nhan nay bố trí lên gần khu vực đèn hậu thay vì được gắn rời ở dè chắn bùn Đáng chú ý, Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới sở hữu hàng loạt tính năng cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng như: Cốp chứa đồ được mở rộng thêm 1,1 lít, nâng tổng dung tích cốp thành 15,3 lít. Ngoài ra, phần cốp còn được bổ sung lớp cách nhiệt dưới đáy giúp giảm nhiệt độ từ động cơ, bảo vệ đồ đạc bên trong. Cổng sạc USB trong cốp giúp người dùng có thể sạc điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử một cách tiện lợi. Kích thước bánh xe trước/sau không thay đổi nhưng nay được chuyển sang dùng lốp không săm là trang bị tiêu chuẩn, giúp xe nhẹ hơn, giảm thiểu nguy cơ thủng lốp, đảm bảo sự an toàn hơn... Đi cùng là hệ thống phanh đĩa thủy lực cho khả năng phanh gấp tốt hơn trong những tình huống khẩn cấp. Cốp chứa đồ được mở rộng thêm 1,1 lít, nâng tổng dung tích cốp thành 15,3 lít Hệ thống khóa thông minh Smart key với núm xoay giúp định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện, mở/khóa cổ xe, mở yên xe (Kết hợp cùng nút bấm “Seat”). Khởi động với một nút nhấn nhanh chóng, dễ dàng và ít gây tiếng ồn. Hệ thống Stop&Start System tự động ngắt khi dừng xe và tái khởi động khi tăng ga. Cả hai công nghệ này chỉ có trên bản Đặc biệt và Giới hạn. Yamaha Janus 125 vẫn được trang bị động cơ Blue Core 125cc làm mát bằng không khí với công suất tối đa 9,4 mã lực và mô-men xoắn 9,6 Nm, kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử giúp tăng mạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu (tiêu thụ 1,87 lít/100km theo công bố của nhà sản xuất). Tại Việt Nam, Janus 125 thế hệ mới được bán với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Giới hạn, giá tương ứng lần lượt là 29,15 triệu, 33,17 triệu và 33,38 triệu đồng (8% VAT) và 29,69 triệu, 33,79 triệu và 34 triệu (10% VAT). Xe vẫn sử dụng động cơ Blue Core 125cc Ngoài ra, ra mắt đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán, khách mua Yamaha Janus sẽ nhận được 1 voucher quà Tết trị giá 2 triệu đồng, có hiệu lực tại hơn 200 thương hiệu. Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 1/12/2024 đến 31/1/2025, khách mua Latte, Yamaha Exciter 155 VVA (trừ bản tiêu chuẩn), Jupiter Finn và Sirius Fi (trừ bản vành nan hoa phanh đĩa) sẽ được ưu đãi voucher, hỗ trợ đăng ký xe hoặc trả góp lãi suất 0%.