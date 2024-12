Xe 'hot' ngày ấy: Mazda3 2009 giá chỉ hơn 200 triệu đồng

Mazda3 từng trở thành hiện tượng trên thị trường ô tô Việt dù phải đối mặt với hàng loạt các đối thủ mạnh ở phân khúc sedan cỡ C. Hiện tại, mẫu xe đời này vẫn được nhiều người tìm mua. 15 năm trước, phân khúc sedan cỡ C được đánh giá là sôi động nhất trên thị trường ô tô Việt Nam khi có sự góp mặt của nhiều cái tên như KIA Forte, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Daewoo Lacetti, Ford Focus và Mazda3. Trong đó, Mazda3 có lẽ là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng bởi ít có dòng xe nào có nhiều thăng trầm trên thị trường như mẫu xe này. Mazda3 2009 được nhiều người thích có thể được xem như là tiền đề cho sự thành công của thương hiệu Mazda sau này. Ảnh: Oto.com.vn Mazda3 lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2004 trong vai trò thay thế mẫu xe tiền nhiệm Mazda 323 và được phân phối bởi Liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC). Khi đang được khách hàng yêu thích, Mazda3 bất ngờ bị ngừng bán vào đầu năm 2006 do dự án lắp ráp xe giữa VMC và đối tác Nhật Bản bị dừng lại, khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng. Năm 2009 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Mazda3 tại Việt Nam khi mẫu xe này được nhiều showroom ô tô tư nhân nhập về bán. Nhưng Thông tư 20/2011/TT-BCT được ban hành vào đầu năm 2011 đã khiến tình hình kinh doanh của dòng xe nhập khẩu gặp khó khăn, Mazda3 cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi về tay nhà phân phối mới Thaco vào cuối năm 2011, các sản phẩm của Mazda nói chung và Mazda3 nói riêng mới dần tạo được vị thế và khẳng định mình. Song để thương hiệu Mazda được nhiều khách hàng biết đến, không thể phủ nhận có sự đóng góp không nhỏ của đời xe Mazda3 2009. Hút khách nhờ kiểu dáng thể thao Năm 2009, Mazda3 có xuất xứ từ Đài Loan được các đại lý ô tô tư nhập nhập về thị trường Việt Nam với số lượng lớn. Đây là đời cuối của thế hệ Mazda3 đầu tiên, đã nâng cấp nhẹ ở một vài chi tiết ngoại hình so với mẫu xe bị dừng bán vào năm 2006. Ngay lập tức, Mazda3 trở thành cái tên "hot" trên thị trường xe Việt khi đánh đúng tâm lý chuộng xe Nhật nhập khẩu của người tiêu dùng. Mazda3 2009 chủ yếu là dòng xe nhập khẩu từ Đài Loan. Ảnh: Bonbanh Tại thời điểm đó, Mazda3 có 3 phiên bản tùy chọn gồm 1.6, 2.0 và 2.0S. Giá xe vẫn được niêm yết bằng đô la Mỹ với mức dao động từ 32.000-37.000 USD (544-628 triệu đồng áp dụng theo tỷ giá năm 2009), tương đương với các đối thủ đồng hương lắp ráp trong nước như Honda Civic và Toyota Corolla Altis. Về ngoại hình, Mazda3 2009 mang phong cách trẻ trung, năng động, tuy chưa thể ấn tượng như Honda Civic nhưng thiết kế này khá bền dáng theo thời gian. Một số trang bị nổi bật trên mẫu xe nhập khẩu Mazda3 2009 có thể kể đến như đèn sương mù, gương tích hợp đèn xi nhan, cửa sổ trời, cánh gió đuôi, ống xả kép, phanh đĩa 4 bánh và la-zăng hợp kim 16 inch. Đáng chú ý, Mazda3 còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan cỡ C sở hữu cụm đèn chiếu sáng Halogen Projector. Phải rất lâu sau đó, trang bị này mới dần được phổ cập ở trên các đối thủ. Nội thất của Mazda3 có thiết kế theo thiên hướng thể thao. Ảnh: Thanh Kha Bên trong, cách bố trí khoang lái của Mazda3 2009 đơn giản và tạo cảm giác thể thao cho người cầm lái như cụm đồng hồ dạng ống, ghế ôm lấy người ngồi, phối 2 tông màu đỏ/đen ở nhiều vị trí (bản cao cấp 2.0S). Các trang bị tiện nghi nguyên bản theo xe gồm có dàn CD/MP3, hệ thống âm thanh 6 loa, khóa điện không dùng chìa và điều hòa tự động (bản cao cấp). Động cơ của Mazda3 2009 với 2 tùy chọn 1.6L công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm và 2.0L công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 187 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ thống treo sau đa điểm. Sau 15 năm lăn bánh, giá xe Mazda3 2009 chỉ còn trên dưới 200 triệu đồng, có đáng mua? Hiện tại, tham khảo trên thị trường xe cũ, giá xe Mazda3 2009 đang được chào bán ở mức từ 189-235 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng xe. Với số tiền này, người mua sẽ lựa chọn được một số mẫu xe cũ đời cao hơn như Honda City 1.5MT 2015, Ford Fiesta 2016, Toyota Wigo 2019... thậm chí còn có thể mua được xe mới như VinFast VF3. Tuy nhiên, hạn chế ở những mẫu xe này là kích thước nhỏ, động cơ yếu. Mazda3 2009 dù đã 15 năm sử dụng nhưng hiện vẫn được nhiều khách hàng tìm mua. Ảnh: Anycar Và chắc chắn một điều rằng, những sự lựa chọn ở trên sẽ không thể có được trải nghiệm lái thể thao cũng như khả năng cách âm tốt như Mazda3 2009. Không gian ngồi cho hành khách phía sau của Mazda3 2009 dù thua thiệt so với các mẫu sedan cỡ C khác nhưng vẫn sẽ có được sự rộng rãi hơn đáng kể so với các mẫu xe cũ đời cao nằm ở phân khúc thấp hơn. Khung gầm được chia sẻ chung với Ford Focus 2009 được bán tại Việt Nam và Volvo S40 bán tại châu Âu, đi kèm hệ thống treo cứng, vô lăng đầm chắc và cấp số chuyển nhanh chóng là những lợi thế của Mazda3 2009, giúp cho mẫu xe này có thể xử lý các tình huống chính xác và mang đến cảm giác lái thú vị hơn so với những đối thủ như Civic hay Corolla Altis. Bên cạnh đó, phụ tùng của Mazda3 2009 hiện cũng khá rẻ và dễ kiếm, động cơ MZR của Mazda còn nổi tiếng về độ tin cậy, ít hỏng vặt. Thế nên nếu người dùng có chi phí hạn hẹp mà đang tìm kiếm một mẫu xe bền bỉ, cảm giác lái thể thao và không ngại đời sâu, Mazda3 2009 có lẽ sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc. Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!