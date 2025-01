Đi 4 năm, chủ chiếc BMW 3-Series này 'lỗ' nguyên một xe Toyota Camry mới

Chiếc BMW 320i Sport Line Plus 2020 trong bài viết tạo khác biệt trên thị trường xe cũ khi được chủ nhân trang bị hàng loạt "đồ chơi" có tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng. Đầu năm 2023, BMW 3-Series được chuyển sang lắp ráp trong nước, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Điều này khiến giá bán lẻ đề xuất của dòng xe sang cỡ nhỏ này giảm mạnh, tạo lợi thế cạnh tranh với đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz C-Class. Sự thay đổi này cũng khiến các mẫu 3-Series nhập khẩu rớt giá mạnh trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Như chiếc 320i Sport Line Plus đời 2020 trong bài viết này, đã đi khoảng 50.000km và đang được một showroom tư nhân tại Hà Nội chào bán với mức giá 1,18 tỷ đồng. Chiếc BMW 320i Sport Line Plus này được đăng ký vào tháng 4/2020, là một trong những chiếc đầu tiên được bán ra sau khi dòng xe này được nâng cấp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thành). Sau khoảng 4 năm sử dụng, ngoại thất của xe còn khá mới, với lớp sơn bóng bẩy, chưa có dấu hiệu xuống cấp. Người bán cho biết, chiếc xe này đã được nâng cấp gần 400 triệu đồng, ngang giá niêm yết khởi điểm của một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (360 triệu đồng). Danh sách "đồ chơi" gồm: bodykit của BMW 340i cùng lip pô và cánh gió có giá trị 90 triệu đồng, cụm đèn trước laser (85 triệu đồng), ghế da Merino của dòng M3 (135 triệu đồng), màn hình hắt kính lái HUD (35 triệu đồng) và vô-lăng của M3 (35 triệu đồng). Người bán cho biết, tất cả "đồ chơi" lắp trên xe đều là hàng chính hãng và "đồ zin còn đầy đủ" (Ảnh: Nguyễn Thành). Năm 2020, BMW 320i Sport Line Plus được niêm yết ở mức 2,179 tỷ đồng. Nếu gộp cả chi phí lăn bánh và tiền nâng cấp, chủ nhân ban đầu của chiếc xe này đã chi trả tổng cộng 2,797 tỷ đồng. Như vậy, sau khoảng 4 năm sử dụng, chủ xe ban đầu đã "lỗ" hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền này đủ để mua một chiếc Toyota Camry mới ra mắt Việt Nam (cao nhất 1,53 tỷ đồng). Trên thị trường xe cũ, những chiếc BMW 320i Sport Line Plus nguyên bản, đi ít hơn 50.000km cũng có giá khoảng 1,1 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Thành). Tương tự ngoại thất, nội thất của xe còn khá mới. Những chi tiết mạ crôm trang trí vẫn có độ sáng tự nhiên. Những trang bị tiện nghi ở phiên bản này tương đối hiện đại, với điểm nhấn là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 10,25 inch với hệ điều hành BMW 7.0 và dàn âm thanh 16 loa Harman Kardon. Bộ ghế da M3 "ăn tiền" với thiết kế kiểu xe đua bắt mắt (Ảnh: Nguyễn Thành). Về khả năng vận hành, BMW 320i Sport Line Plus 2020 được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300Nm. Với giá bán dễ tiếp cận hơn hẳn so với xe mới, chiếc BMW 320i Sport Line Plus 2020 này có thể là lựa chọn với những người dùng đang quan tâm đến xe Đức, nhưng không muốn lựa chọn các dòng xe có tuổi đời sâu. Việc xe đã nâng cấp khá nhiều cũng là vấn đề khi đi đăng kiểm.