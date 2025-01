Vì sao phải đảo lốp ô tô định kỳ?

Nhiều chủ xe không biết rằng việc đảo lốp ô tô định kỳ là một trong những phần quan trọng nhất trong quá trình bảo dưỡng ô tô. Vì sao phải đảo lốp xe định kỳ? Đảo lốp là quá trình di chuyển các bánh xe từ vị trí này sang vị trí khác. Mục đích của việc này là đảm bảo quá trình hao mòn lốp đồng đều. Trên thực tế, bánh trước của xe dẫn động cầu trước mòn nhanh hơn bánh sau do trọng lượng của động cơ đè lên. Sự mòn không đều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như tay lái bị rung, giảm lực kéo. Do đó, đảo lốp xe theo đúng thời gian khuyến nghị sẽ giúp hạn chế những vấn đề này. Một lợi ích đáng kể của đảo lốp xe là tiết kiệm xăng tốt hơn. Bởi, lốp xe mòn không đều sẽ tạo lực cản và có thể sử dụng nhiều nhiên liệu hơn mức cần thiết. Bên cạnh đó, việc thay lốp mòn ít tốn kém hơn so với để lốp mòn không đều. Điều này có thể gây hư hỏng cho hệ thống treo và hệ thống lái. Đảo lốp định kỳ giúp quá trình hao mòn lốp đồng đều. (Ảnh: Cần Thơ Ford) Đảo lốp xe định kỳ còn giúp cải thiện sự thoải mái khi đi xe. Bởi, lốp mòn không đều có thể gây rung lắc khi lái xe. Đảo lốp thường xuyên giúp lốp mòn đều, qua đó người ngồi trên xe có cảm giác đi êm hơn. Bao lâu nên đảo lốp xe một lần? Theo khuyến nghị, người dùng nên đảo lốp ô tô sau mỗi 8.000 - 10.000 dặm (12.800-16.000 km). Tuy nhiên, mỗi xe đều có sự khác nhau, người dùng nên kiểm tra sổ tay hướng dẫn sử dụng xe. Ngoài ra, cũng có thể tham khảo ý kiến của thợ máy đáng tin cậy để được tư vấn cụ thể. Cách đảo lốp ô tô thông dụng Tùy theo từng loại xe, dẫn động cầu trước, dẫn động cầu sau hay dẫn động 4 bánh, người dùng sẽ áp dụng các phương án tương ứng. Với xe dẫn động cầu trước, việc đảo lốp xe được thực hiện bằng cách đổi vị trí lốp xe trước thẳng về phía sau. Sau đó, lấy lốp xe phía sau di chuyển chéo sang để thay vị trí lốp trước. Theo đó, lốp xe sau bên phải di chuyển lên lốp xe trước bên trái và ngược lại. Với xe dẫn động cầu sau, hai lốp xe đằng sau đổi lên phía trước theo cùng một phía. Lốp trước bên trái chuyển về vị trí đằng sau bên phải và ngược lại. Với xe dẫn động 4 bánh, hai bánh sau chuyển lên vị trí hai bánh trước cùng phía hay khác phía và ngược lại. Minh Phương(tổng hợp)