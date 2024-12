Tông chó thả rông, người đàn ông đi xe máy tử vong ở Bình Dương

Người đàn ông chạy xe máy tông trúng một con chó chạy băng qua đường khiến nạn nhân loạng choạng tay lái rồi ngã vào cột điện dẫn đến tử vong ở Bình Dương. Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An, Bình Dương, đang điều tra vụ một người chạy xe máy va chạm với chó thả rông dẫn đến tử vong. Sáng 3/12, ông L.P.T. (54 tuổi, quê Sóc Trăng) lái xe máy chở theo một người khác trên đường Vũng Việt, hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra đường ĐT 743B (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Xe máy của ông T. tông trúng con chó chạy băng qua đường (Ảnh: Cắt từ camera an ninh). Khi đến khu phố Đông Chiêu, xe máy của ông T. tông trúng một con chó chạy băng ngang đường. Sự cố khiến ông T. loạng choạng tay lái, va vào cột điện dẫn đến bị thương nặng, người ngồi sau không bị thương. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến nay tử vong. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn có một nhóm người đang ngồi uống cà phê bên đường. Lúc này, con chó chạy lại kế bên rồi bỗng nhiên có biểu hiện bất thường, xoay nhiều vòng, cắn vào đuôi, sau đó nó lao ra đường va trúng xe của ông T..