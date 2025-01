Sửa xe có hơn 1 triệu nhưng chủ xe suýt mất cả trăm triệu nếu nghe lời gara ô tô

Mỹ - Một chủ xe đã được thông báo động cơ gặp lỗi, cần phải thay mới với chi phí 4.300 USD (100 triệu đồng). May mắn, một thợ sửa xe lưu động đã giúp chủ xe khắc phục vấn đề đó chỉ với hơn 1 triệu đồng. Matthew Parker, một thợ sửa xe lưu động thường quay lại công việc tư vấn, giúp đỡ những chủ xe gặp khó khăn và đăng tải trên kênh YouTube ParkersMobile. Một trong những video được xem nhiều nhất trên kênh của người thợ máy này là trường hợp anh giúp một nữ tài xế sau khi chiếc xe Honda Accord của cô ấy có vấn đề do phát ra tiếng động lạ và đèn báo dầu liên tục nhấp nháy. "Tôi đã mang xe đến một gara sửa chữa ô tô lớn nhưng lại nhận được chẩn đoán không khả quan. Các kỹ thuật viên nói rằng động cơ của xe bị hỏng do có hiện rò rỉ bên trong và phải thay thế một động cơ hoàn toàn mới với chi phí 4.300 USD (hơn 100 triệu đồng)", nữ chủ xe nói với Parker. Nguồn video: Matthew Parker Parker đã yêu cầu người phụ nữ khởi động xe để nghe tiếng động lạ. Khi cô khởi động, điều đầu tiên anh nhận thấy là nó nghe giống như một chiếc Honda Accord bình thường. Tiến hành kiểm tra tình trạng dầu động cơ xe bằng que thăm dầu và thấy dầu sạch trên que thăm. Cô ấy nói với kỹ thuật viên của gara ô tô đã đổ đầy dầu cho xe cô ấy và kể từ đó chiếc Honda Accord không còn phát ra tiếng động nữa. Sau khi xem xét vấn đề, người thợ máy xác định nguyên nhân đến từ động cơ của xe bị thiếu dầu trầm trọng. Kết luận càng có căn cứ hơn bởi tiếng ồn động cơ đã biến mất và xe hoạt động trơn tru hơn sau khi thay dầu mới Để đảm bảo động cơ của xe hoạt động ổn định, Parker đổ một ít dung dịch vệ sinh hộp trục khuỷu và cho chạy không tải trong 10 phút và xả sạch dầu động cơ. Sau khi xả sạch, anh ấy xác định động cơ của xe vẫn trong tình trạng tốt. Người thợ máy đã tiến hành vệ sinh hộp trục khuỷu (đáy các te). Ảnh chụp màn hình "Tôi không thấy bất kỳ vụn kim loại nào khi xả sạch dầu, vì vậy bạn chắc chắn không cần động cơ mới. Tuy nhiên, các dòng xe của Honda sẽ luôn cần có lượng dầu động cơ đầy đủ để hoạt động tốt", Parker giải thích. Ngoài ra, trong quá trình xử lý vấn đề, người thợ máy này còn phát hiện ra tình trạng "rò rỉ bên trong" mà kỹ thuật viên của gara ô tô kia đã nhắc đến. Đó là vấn đề rò rỉ đang xảy ra ở gioăng nắp giàn cò, Parker đề nghị người phụ nữ cần xử lý sớm điều này, tránh cạn hết dầu mới vừa đổ vào. Sau khi xử lý xong các vấn đề trước mắt, Parker chỉ tính chi phí sửa chữa 45 USD (hơn 1,1 triệu đồng) cho hộp dung dịch vệ sinh hộp trục khuỷu và hẹn người chủ xe sẽ quay lại sớm để thay gioăng nắp giàn cò, xử lý triệt để vấn đề hao đầu động cơ. Theo MotorBiscuit