Những sai lầm tai hại tài xế mới thường mắc

Thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý lo ngại và việc chưa quen xe khiến nhiều tài xế mới mắc một số lỗi cơ bản có thể gây mất an toàn giao thông. Quên sử dụng đèn xi nhan Bật đèn xi nhan trước khi chuyển làn hoặc chuyển hướng là thao tác cần thiết khi lái xe để báo hiệu cho các phương tiện xung quanh. Tuy nhiên, không ít tài xế mới thường quên bật xi nhan khi chuyển làn, chuyển hướng gây nguy hiểm cho chính bản thân và phương tiện xung quanh. Không quan sát xung quanh Các tài xế mới thường tập trung nhìn về phía trước và không để ý đến không gian xung quanh. Điều này dễ dẫn đến tình huống va chạm. Theo đó, quan sát xung quanh là kỹ năng quan trọng để tránh va chạm với phương tiện phía sau. Vì lý do này, các tài xế giàu kinh nghiệm thường quan sát kỹ qua gương chiếu hậu. Không nắm vững kỹ thuật đỗ xe Nhiều tài xế mới thường không nắm vững kỹ thuật đỗ xe, gây khó khăn trong việc đậu xe tại không gian hẹp. Đã có không ít trường hợp loay hoay, mất nhiều thời gian vẫn không đỗ xe đúng vị trí. Vượt khi bám sát xe phía trước Vượt khi bám sát xe phía trước dễ gây tai nạn. (Ảnh: CarPassion) Khi bám quá sát xe phía trước, người lái khó có thể quan sát dòng phương tiện ở hàng cần vượt. Từ đó, không kịp thời gian phản ứng nếu có vật cản bất ngờ. Để vượt an toàn, cần duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước và không vượt nối đuôi. Thay dầu nhớt quá sớm Nhiều người mới mua xe thường thay dầu sau 3.000 km, nhưng thực tế đây là điều không thật sự cần thiết. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, chủ xe nên thay dầu nhớt sau khoảng 5.000 km - 7.000km, thậm chí có thể lâu hơn. Lưu ý, tần suất thay dầu nhớt phụ thuộc vào tình trạng động cơ, loại dầu nhớt đang dùng và điều kiện vận hành. Không tắt đèn, điều hòa khi rời xe Đây là lỗi phổ biến các tài xế mới thường mắc. Đã có không ít xe bị cạn bình ắc quy vì tài xế quên tắt hệ thống đèn khi rời khỏi xe. Phanh gấp Trong quá trình tham gia giao thông, nhiều tài xế mới bị bất ngờ và phanh gấp. Đây là một trong những sai lầm tai hại có thể khiến xe mất lái, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Để hạn chế điều này, nên duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Minh Phương(tổng hợp)