Thời sự 24 giờ: Xử lại vụ tranh chấp giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày 31/5

Phấn đấu đến năm 2030, quy mô công suất xuất khẩu điện đạt khoảng 5.000-10.000 MW, hình thành 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng. Giai đoạn 2021-2030 ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ USD.

5 dự án BOT được đề xuất mua lại giá bao nhiêu ?

Theo Bộ GTVT, có 8 dự án BOT đã hoàn thành đưa vào khai thác nhưng doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng hoặc không thể thu do nhiều nguyên nhân.

Trước tình trạng trên, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án này.

Đáng chú ý, 8 dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Một số dự án có doanh thu chỉ đạt 30% so với hợp đồng.

Nguyên nhân do tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về những phát sinh, thay đổi dẫn đến vướng mắc. Bộ GTVT đã đàm phán với các nhà đầu tư để tiếp tục thực hiện hợp đồng với 3 dự án còn khả thi.

Với 5 dự án còn lại đã được bổ sung vốn Nhà nước nhưng vẫn không khả thi sẽ được mua lại để chấm dứt hợp đồng. Cụ thể:

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 dự kiến mua lại với giá 2.850 tỷ đồng

BOT cầu đường sắt Bình Lợi và cải tạo luồng sông Sài Gòn mua lại giá 571 tỷ đồng;

BOT vành đai phía Tây TP Thanh Hóa mua lại giá 892 tỷ đồng;