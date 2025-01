Đèn giao thông lại tê liệt, ô tô ùn ứ nối dài trong Khu công nghệ cao TP Thủ Đức

Đèn giao thông trên tuyến đường Khu công nghệ cao TP Thủ Đức (TPHCM) mất tín hiệu khiến dòng ô tô nối đuôi xếp hàng chờ, người đi xe máy buộc phải xuống đường dẫn bộ phương tiện. Ngày 12/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đèn giao thông tại giao lộ Võ Chí Công – Lã Xuân Oai, trong Khu công nghệ cao TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ mất tín hiệu. Tại thời điểm này, nhiều tài xế sợ vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông nên đã dừng chờ. Trong khi đó, nhiều người đi xe máy xuống đi bộ, dẫn phương tiện vượt qua giao lộ. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc hơn 2km trên đường Võ Chí Công về cả hai hướng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày. Phạm vi tuyến đường do Đội CSGT – Trật tự Công an TP Thủ Đức quản lý. Đèn tín hiệu tê liệt khiến ô tô xếp hàng dài dừng chờ. Ảnh cắt từ clip. Nhiều người đi xe máy phải dẫn bộ xe vượt qua giao lộ. Ảnh cắt từ clip. Trước đó, hôm 10/1, đèn tín hiệu tại giao lộ QL22 – Giáp Hải (trước cổng Bến xe Củ Chi, huyện Củ Chi) cũng bị hư hỏng, mất tín hiệu. Nhiều tài xế ô tô không dám lái xe vượt qua giao lộ vì theo Nghị định 168, mức phạt vượt đèn đỏ từ 18-20 triệu đồng. Do đó, họ dừng xe chờ tín hiệu đèn hoạt động trở lại, khiến giao thông tê liệt. Trong khi đó, những người đi xe máy đã chủ động xuống xe, dẫn bộ phương tiện. Họ xếp thành hàng dài, lần lượt vượt qua giao lộ này. Từ ngày 1/1/2025, việc thực hiện điều khiển hoạt động đèn tín hiệu giao thông thuộc thẩm quyền của Công an TPHCM; còn Sở GTVT quản lý, bảo trì, vận hành đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông và chia sẻ dữ liệu cho Công an TP để vận hành, xử phạt vi phạm... theo quy định.