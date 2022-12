EVN muốn tăng giá điện: Lúc nào và bao nhiêu?

Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, cho rằng nếu chi phí sản xuất điện tăng cao thì việc điều chỉnh tăng giá điện cũng là chính đáng song vấn đề là tăng bao nhiêu và tăng vào thời điểm nào. Còn nếu chỉ đưa thông tin đối chiếu giá điện của Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới, thì đây là so sánh khập khiễng, không thuyết phục.

Nêu các lý do để kiến nghị tăng giá điện, tại hội nghị tổng kết của EVN mới đây, ông Nguyễn Tài Anh - Phó tổng giám đốc EVN - cho biết tập đoàn này khó cân đối tài chính và chịu lỗ nặng trong năm 2022. Lý do là việc đầu tư xây dựng các dự án điện gặp nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, khó khăn trong thu xếp vốn; chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá bán lẻ điện đã không được điều chỉnh gần 4 năm...

Vị chuyên gia này phân tích, giá điện Việt Nam thấp hơn so với các nước châu Âu ở thời điểm này là đương nhiên khi các quốc gia trong khu vực này đã loại bỏ điện hạt nhân, bỏ điện than và chỉ tập trung vào nguồn điện khí và điện dầu. Trong khi đó, hiện nay, nguồn khí đốt tại các quốc gia châu Âu đang bị thiếu hụt nguồn cung từ Nga khiến giá tăng vọt; giá dầu thậm chí còn cao hơn cả giá xăng.

Mặt khác, cũng cần làm rõ khoản lỗ dự kiến 31.360 tỷ đồng của EVN đến từ đâu, có phải chỉ do giá nhiên liệu nhập khẩu. Nếu đúng thì phía EVN cần phải minh bạch. Trường hợp lỗ do các yếu tố khác, ví dụ liên quan đến tỷ giá, thì là do làm ăn kinh doanh kém, chuyên gia này chia sẻ.

Về vấn đề tăng bao nhiêu, ông Thịnh nhấn mạnh phải tính rõ tỷ lệ đóng góp của từng loại nhiên liệu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thị trường trong cơ cấu điện, và điều chỉnh theo loại nhiên liệu đó. Ví dụ như trong thủy điện, phải tính than và khí chiếm bao nhiêu phần trăm để điều chỉnh theo, và trong cơ cấu giá điện bán ra cũng phải tính từng loại điện chiếm bao nhiêu phần trăm.