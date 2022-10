Vỡ mộng gà đẻ trứng vàng vì dự án BOT 'chết yểu'

Hàng loạt vướng mắc, bất cập

Qua rà soát 70 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được Bộ GTVT triển khai, bất cập, vướng mắc tại nhiều dự án, trong đó có mức phí, vị trí đặt trạm dẫn đến người tham gia giao thông và dư luận phản ứng kéo dài…đã được chỉ ra. Cụ thể trong 70 dự án BOT, có 21 trạm thu phí (30%) gặp vướng mắc; chủ yếu ở 4 nhóm nội dung theo tính chất dự án BOT/trạm thu phí. Ở nhóm vướng mắc thứ nhất tồn tại kéo dài ở 3 trạm thu phí nằm ngoài phạm vi dự án đó là: Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội), trạm Bỉm Sơn (trên Quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa) và trạm Cầu Rác (trên Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh).

Vướng mắc thứ hai nằm ở 7 trạm thu phí đặt trên tuyến đường cải tạo, nâng cấp và xây dựng tuyến tránh, gồm các trạm: Nam Cầu Giẽ (Quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam), Tân Đệ (Quốc lộ 10, tỉnh Thái Bình), Bến Thủy (Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An), Quán Hàu (Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình), Trảng Bom (Quốc lộ 1, tỉnh Đồng Nai), Cai Lậy (Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang) và thành phố Sóc Trăng (Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng).

Nhóm vướng mắc bất cập thứ ba nằm ở 6 trạm thu phí đang hiện hữu trên cả tuyến quốc lộ và đường cao tốc song hành: 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 6 và trên cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 3 (trạm Bờ Đậu) và trên cao tốc Thái Nguyên- Chợ Mới; 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 hỗ trợ thu phí hoàn vốn cho cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nhóm vướng mắc thứ tư, tồn tại ở 5 trạm thu phí có tính đặc thù: 2 trạm hoàn vốn dự án xây dựng các hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông và Hải Vân (trạm trên cao tốc Bắc- Nam đoạn La Sơn - Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và trạm đặt tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân); trạm Km1747 trên đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk; trạm Ninh Xuân trên Quốc lộ 26, tỉnh Khánh Hòa; trạm T2 trên Quốc lộ 91, thành phố Cần Thơ.

Ðã đi vào hoạt động 3 năm nay nhưng dự án BOT đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa chỉ thu được “0 đồng” phí

Tìm hiểu thực tế tại một số dự án BOT đang bị dư luận phản ứng thời gian qua về mức phí và vị trí đặt trạm, phóng viên đã ghi nhận nhiều sự vô lý. Cụ thể, tại dự án BOT Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) đầu tư. Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 2.700 tỷ đồng đã thi công xong và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Tuy nhiên đến nay, dự án có 2 trạm thu phí (một trạm lập trên đường làm Thái Nguyên - Chợ Mới (trạm 1) và một trạm lập trên đường cải tạo, nâng cấp QL3 đoạn Km75 - Km100 (trạm 2) thì chỉ có trạm 1 là thu phí được xe qua lại, còn trạm 2 không thể thu do bị người dân phản đối. Ghi nhận lý do trạm 2 bị người dân phản đối thu phí, chúng tôi được biết, tại dự án này, chủ đầu tư chỉ cải tạo mặt đường dạng “tráng trứng” trên khoảng 25 km QL3 (đoạn qua Thái Nguyên). Sau đó, chủ đầu tư đặt trạm 2 và thu phí với mức phí cao như thu với dự án làm đường mới. Điều này dẫn đến người dân địa phương không đồng tình.