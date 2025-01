Diễn biến mới vụ cháy rừng dữ dội ở Los Angeles, Mỹ

Gió Santa Ana nóng khô được cho là lý do khiến các đám cháy rừng ở Los Angeles, bang California (Mỹ), trở nên dữ dội và khó dập tắt hơn. Theo trang tin The Conversation, những ngày này, gió Santa Ana với sức gió giật ngang sức mạnh của bão đã quét qua một số khu vực của Los Angeles. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy rừng ở Los Angeles. Tính đến ngày 11-1, các đám cháy rừng ở Los Angeles đã càn quét hàng chục ngàn ha đất ở khu vực. Hàng chục ngàn ngôi nhà và các công trình khác, bao gồm một số trường học, đã bị thiêu rụi và nhiều người thiệt mạng. Nhà chức trách tại California đã sơ tán hơn 180.000 cư dân. Với sức gió quá mạnh, lính cứu hỏa cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát cháy rừng ở Los Angeles. Theo thường lệ, vào thời điểm này trong năm, miền nam California hiện đã hứng đủ mưa để thảm thực vật nơi đây ẩm ướt và không dễ cháy. Một nghiên cứu cách đây vài năm cho thấy độ ẩm mùa thu làm giảm nguy cơ cháy rừng do gió Santa Ana gây ra. Trong 4 đám cháy đang tàn phá Los Angeles, đám cháy Palisades - đám cháy lớn nhất hoành hành trên hơn 9.000 ha, hiện chỉ mới được khống chế 11%. Theo sau đó là đám cháy Eaton, thiêu rụi hơn 5.700 ha, đã dập được 15% diện tích cháy. Tình hình chung là TP Los Angeles sẽ bắt đầu chứng kiến ​​cường độ gió tăng, với tốc độ gió từ một chữ số tăng lên đến 30 đến 50 km/giờ trong suốt đêm 11-1, có khả năng kéo dài đến ngày 12-1 (giờ Mỹ), cản trở tiến độ dập cháy. Đợt gió mạnh tiếp theo sẽ xuất hiện từ ngày 13 đến ngày 15-1, đạt đỉnh vào ngày 14-1, khi đó khu vực này có thể chứng kiến ​​gió giật mạnh trở lại với tốc độ khoảng 80 đến 96 km/giờ. Ngày 11-1, Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom cho biết chính quyền bang sẽ triển khai gấp đôi số lượng Vệ binh Quốc gia đến dập đám cháy rừng ở Los Angeles. Những ngày qua, lính cứu hỏa đã báo cáo tiến triển trong việc ngăn chặn đám cháy Palisades ở rìa phía tây của TP và đám cháy Eaton ở phía đông Los Angeles. Sau nhiều ngày cháy dữ dội, nhờ nỗ lực của hàng trăm lính cứu hỏa dập lửa từ trên không và dưới mặt đất, đám cháy Palisades đã được khống chế 8% và đám cháy Eaton đã kiểm soát được 3%. Trong cuộc họp về vụ cháy rừng ở Los Angeles hôm 10-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo số người chết có thể tăng, đồng thời mô tả cảnh cháy rừng như "chiến trường", theo tờ The Guardian. Ngày 10-1, Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đang kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân khiến một số vòi cứu hỏa mất áp lực nước ảnh hưởng đến công tác dập lửa tại đám cháy rừng ở Los Angeles. Vụ cháy rừng ở Los Angeles (bang California, Mỹ) bùng phát hôm 7-1. Đám cháy hiện gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở Los Angeles , gồm Hollywood Hills, Pacific Palisades, Eaton, Altadena, khu vực ven biển Malibu,...