Chủ đầu tư nói chưa hoàn vốn, BOT quốc lộ 51 chưa hẹn ngày dừng thu phí

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bộ GTVT cho biết, do chủ đầu tư và các ngân hàng tài trợ dự án có văn bản cho rằng chưa thu hồi đủ vốn nên tạm thời BOT QL51 chưa dừng thu phí.

"Cục Đường bộ phải thương thảo lại hợp đồng với chủ đầu tư dựa trên kết quả phương án tài chính dự án để đưa ra quyết định cuối cùng, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên", đại diện Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, hôm 8/12 vừa qua, tại buổi làm việc giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện quyết toán, xác định thời điểm dừng thu phí BOT QL51 với nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ vốn, Bộ GTVT cơ bản thống nhất với đề xuất của Cục đường bộ về cách xác định thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc này, đại diện Bộ GTVT nêu rõ, việc nhà đầu tư sử dụng khoản 375 tỷ đồng vay của trạm T1 cho mục đích vay dài hạn dự án và thanh toán cho nhà thầu trong giai đoạn xây dựng là chưa phù hợp với hợp đồng dự án, trách nhiệm này thuộc về BVEC. Cục Đường bộ cần rà soát, tính toán lại các khoản trên.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL51 dài 72,7 km, quy mô 8 làn xe, nối Biên Hòa (Đồng Nai) - Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu); tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, đã hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4/2013.



Thời gian thu phí dự kiến khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (kết thúc vào ngày 12/1/2030). Theo phương án ban đầu, dự kiến năm 2018 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy song hành QL51 được hoàn thành đưa vào khai thác, lưu lượng xe của dự án phân lưu sang cao tốc khoảng 60%.



Tuy nhiên, do đến nay dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa triển khai thực hiện, dẫn đến lưu lượng xe thực tế của QL51 cao hơn so với phương án tài chính dự kiến dẫn đến thời gian thu phí của Dự án có nhiều thay đổi và dự kiến kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký.