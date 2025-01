Kiều bào ở Fukuoka (Nhật Bản) vui Tết đại đoàn kết

Trong hai ngày 11-12/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu tổ chức Lễ hội Tết Xuân quê hương 2025 tại Island Eye Fukuoka. Lễ hội có sự tham gia của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; ông Nguyễn Duy Anh, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cùng đại diện chính quyền địa phương, bạn bè quốc tế và đông đảo kiều bào tại Kyushu - Okinawa, Trung Nam Nhật Bản. Các đại biểu thực hiện nghi thức "Khai bút đầu năm". Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết, năm 2025 là năm bản lề để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên vươn mình với sự chung sức đồng lòng của người dân trong nước và kiều bào ngoài nước. Đây là năm được lựa chọn gửi gắm khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc. Do đó, Ban tổ chức Xuân quê hương 2025 đã lựa chọn chủ đề Tết Xuân quê hương 2025 - Tết Đại đoàn kết. Theo bà Mai, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản không chỉ là cầu nối giữa hai đất nước mà còn gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Năm 2025 là cơ hội để cộng đồng tiếp tục vươn lên, phát triển quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt. Bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka tặng Giấy khen cho các cá nhân, tổ chức hội đoàn kiều bào tiêu biểu. Bà Omagari Akie, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka cho biết, người Việt Nam là cộng đồng lớn nhất tại Fukuoka, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tháng 10/2024, tỉnh Fukuoka đã khai trương "Trung tâm FUKUOKA IS OPEN", nơi tập hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh và cả nước liên quan nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài, bao gồm các vấn đề về cuộc sống, tình trạng việc làm và tư cách cư trú. Chính quyền tỉnh cam kết đưa "Trung tâm FUKUOKA IS OPEN" trở thành điểm tựa cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam tại Fukuoka. Cùng với đó, tỉnh Fukuoka đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình One Health (Một sức khỏe) nhằm hướng tới việc xây dựng hệ thống bảo đảm bền vững sức khỏe con người, động vật và thiên nhiên. Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 công dân Nhật Bản vì có đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và Giấy khen của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao cho 4 cá nhân và 3 tập thể trong cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka. Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể. Lễ hội tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán như viết câu đối, chơi cờ người, ném còn, múa sạp… Bên cạnh đó, khoảng 70 gian hàng trưng bày ẩm thực và sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam và Nhật Bản đã mang lại trải nghiệm đa dạng. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi "Siêu mẫu nhí toàn cầu 2025", thu hút sự tham gia của gần 30 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Duy Anh bày tỏ kỳ vọng lễ hội sẽ góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản văn minh, đoàn kết; quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản và đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước.