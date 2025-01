Jason Quang Vinh có kịp nhập tịch đá vòng loại Asian Cup 2027?

Sau Nguyễn Xuân Son, giới mộ điệu kỳ vọng Jason Quang Vinh kịp nhập tịch để cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Jason Quang Vinh có khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CAHN Một trong những lý do thúc đẩy Jason Pendant Quang Vinh đến Việt Nam thi đấu chính là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Còn nhớ, trong ngày ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội, cầu thủ sinh năm 1997 từng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến cho đội bóng chủ quản và xa hơn nữa là cơ hội được thi đấu cho tuyển Việt Nam. Thời điểm cuối tháng 10, phía Công an Hà Nội đã bắt đầu xúc tiến triển khai việc nhập tịch cho hậu vệ Việt kiều. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng "bật đèn xanh" khi hỗ trợ Jason Quang Vinh sớm đạt được nguyện vọng. Phía VFF đánh giá cao năng lực của Quang Vinh, đồng thời kỳ vọng với trình độ từng cọ xát ở 2 nền bóng đá mạnh trên thế giới là Pháp và Mỹ, cầu thủ này có thể cống hiến cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, vì còn một số vướng mắc cũng như thời hạn làm thủ tục giấy tờ gấp gáp nên Jason Quang Vinh không kịp có quốc tịch Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2024. Vào tháng 3 năm nay, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình vòng loại Asian Cup 2027 bằng trận đấu gặp tuyển Lào trên sân nhà. Trong khoảng 2 tháng tới, nếu Jason Quang Vinh kịp nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có thêm một phương án chất lượng bên hành lang cánh trái. Jason Quang Vinh đang thi đấu nổi bật trong màu áo Công an Hà Nội, hòa nhập quá tốt và giúp cánh trái cơ động, mạnh mẽ, an toàn hơn. Hiện tại, vị trí này của tuyển Việt Nam đang có Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Vĩ, nhưng chưa phải là những sự lựa chọn tối ưu như thời điểm Văn Hậu còn thi đấu. "Jason Quang Vinh là một cầu thủ tiềm năng. Cậu ấy còn khá trẻ và chơi ở vị trí cần tăng cường là hậu vệ cánh do Đoàn Văn Hậu để lại. Dù VFF hỗ trợ rất nhiều nhưng để Văn Hậu hồi phục và trở lại được thì cần nhiều yếu tố. Đây là trường hợp rất khó. Nếu như chúng ta có được Quang Vinh thì tôi nghĩ vị trí còn trống của Văn Hậu sẽ được khỏa lấp, tốt cho đội tuyển. Tuy nhiên, vẫn phải xem xét Quang Vinh có phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên hay không. Nếu có, chắc chắn cậu ấy sẽ được gọi. Hiện nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xúc tiến để bắt đầu xin nhập tịch cho Quang Vinh", ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF chia sẻ.