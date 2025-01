Thủ tướng: 350 ngày đêm xóa 240.000 nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Từ nay đến cuối năm còn khoảng 240.000 căn nhà tạm, nhà dột nát phải xóa trong khi thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 350 ngày đêm thực hiện thành công nhiệm vụ này. Chiều 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2025, người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ với chủ trương không hy sinh tiến bộ, công bằng, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Việc này cũng thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", cũng như quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo của bộ, ngành, địa phương trong việc huy động các nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Sau 2 tháng, bàn giao hơn 44.000 căn nhà và xây dựng hơn 34.000 căn Theo người đứng đầu Chính phủ, kể từ phiên họp thứ nhất đến nay, sau 2 tháng, chúng ta đã hoàn thành, bàn giao hơn 44.000 căn nhà và đang xây dựng 34.200 căn. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 240.000 căn phải hoàn thành, trong khi thời gian triển khai rất gấp (còn lại trên dưới 350 ngày). Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ảnh: Đoàn Bắc). Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công Chương trình trong năm 2025, bảo đảm kịp tiến độ và chất lượng. Thủ tướng đề nghị VTV và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình "đếm ngược hàng tuần" để công bố số liệu thực hiện hàng tuần. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có 58/63 địa phương đã quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp tỉnh. Riêng 5 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu không thành lập Ban Chỉ đạo do địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, có 20 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn yêu cầu, trước và trong quý III/2025; có 13 địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết sau phát động của Thủ tướng, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo Bộ trưởng, hầu hết địa phương phấn đấu dịp đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành, trừ một số địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2025. "Nếu hoàn thành trước ngày 31/12, chúng ta sẽ về đích trước 5 năm so với Nghị quyết Trung ương số 42", Bộ trưởng Dung nhấn mạnh. Số liệu Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cung cấp cho thấy đến hết ngày 11/1, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 88.488 căn (trong đó 48.989 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 35.899 căn nhà). Tết Nguyên đán 2025, dự kiến có nhiều hộ được đón Tết trong ngôi nhà mới và có nhiều gia đình sẽ tiếp tục được nhận ngôi nhà khang trang, theo lời Bộ trưởng. Đặc biệt, người đứng đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết chương trình hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở người có công theo Quyết định 21 của Thủ tướng dù chưa được cấp kinh phí, nhưng một số địa phương đã ứng vốn để triển khai 5.196 căn cho người có công để kịp đón Tết. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc). Nhưng bên cạnh đó, Bộ trưởng Dung chỉ ra một số hạn chế khi ở một số địa phương, quá trình tổ chức còn rất chậm; một số nơi chưa huy động nguồn lực trên địa bàn, còn trông chờ hỗ trợ của Trung ương. Một số nhà đầu tư và địa phương chưa thống nhất quá trình triển khai, thậm chí nhà đầu tư chậm, địa phương không chủ động mà chờ nhà đầu tư. Nhấn mạnh đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, cao cả, Bộ trưởng Lao động đề nghị các địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo, chưa ban hành kế hoạch, chưa tổ chức triển khai phải khẩn trương triển khai ngay. Các địa phương quyết tâm xóa nhà tạm trong năm 2025 Báo cáo từ đầu cầu Hà Giang, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cho biết tại địa phương có 10.688 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sau 2 tháng, tỉnh đã triển khai được 2.175 nhà, trong đó có 2.009 nhà xây mới, 166 nhà sửa chữa và đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 649 nhà; trước Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành 1.532 nhà. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cam kết trong năm 2025 sẽ hoàn thành trên 10.000 căn nhà. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng cam kết trong năm 2025 sẽ hoàn thành xóa 10.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh (Ảnh: Đoàn Bắc). Một trong những "bí quyết" được lãnh đạo tỉnh Hà Giang chia sẻ là thành lập ban chỉ đạo 3 cấp, mời tất cả bí thư huyện ủy, thành ủy tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh; tất cả bí thư đảng ủy cấp xã tham gia ban chỉ đạo cấp huyện; tất cả bí thư chi bộ các thôn tham gia ban chỉ đạo cấp xã. Như vậy, sự chỉ đạo kịp thời và rất sát sao. Ở Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết địa phương đã hoàn thành trên 12.000 căn nhà, bao gồm xây mới trên 10.000 căn và sửa chữa trên 2.000 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng kinh phí nguồn lực huy động được là 843 tỷ. Thống kê tại địa phương cho thấy còn khoảng 5.319 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo sẽ phải thực hiện cùng với 3.970 căn cho người có công, ông Trung cho biết sẽ sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để hoàn thành trong năm 2025. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cho biết tỉnh đã phát động cuộc vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo 2 đợt với tổng kinh phí vận động khoảng 398 tỷ đồng. Trong năm 2025, tỉnh cần hơn 600 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ này, trong đó nguồn từ ngân sách gần 134 tỷ đồng, còn lại gần 470 tỷ đồng cần phải huy động tiếp. Dù còn nhiều khó khăn, lãnh đạo địa phương cam kết quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.