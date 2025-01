Cục CSGT nêu lý do Nghị định 168/2024 có hiệu lực sau 6 ngày ban hành

Đại diện Cục CSGT cho biết, Nghị định 168/2024 được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; thời điểm có hiệu lực phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng: "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày". Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Theo đó, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, được ký ban hành ngày 26/12/2024, hiệu lực thi hành từ 1/1/2025. Vị đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình soạn thảo Nghị định 168/2024 để thay thế Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021), do tính chất cấp thiết liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền đã có những cuộc họp xem xét, quyết định ban hành nghị định theo trình tự rút gọn. Nghị định 168/2024 được cấp có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ảnh minh họa: Đình Hiếu Tại điều 151, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Trong khi đó Nghị định 168/2024 nhằm phục vụ thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực ngày 1/1/2025). Ngoài việc tăng mức xử lý đối với nhiều hành vi có tính chất cố ý, nguy hiểm, Nghị định 168/2024 đồng thời quy định rõ việc trừ điểm giấy phép lái xe đã được quy định trong Luật này. "Sau khoảng 5 năm thi hành Nghị định 100/2019, thực tế phát sinh những yếu tố đòi hỏi phải có quy định pháp luật phù hợp hơn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông", đại diện Cục CSGT nói. Do nghị định có tác động lớn, để đảm bảo chất lượng, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thảo luận kỹ lưỡng. Đồng thời, dự thảo nghị định cũng được đăng tải và lấy ý kiến góp ý rộng rãi theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Trước đó, Nghị định 100/2019 cũng được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Nghị định này được ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực 1/1/2020, nhằm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia 2019.