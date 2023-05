Để EVN không ngân mãi điệp khúc ‘thiếu điện’

Trong những năm đó, phong trào phản đối điện than đã bắt đầu ở một số địa phương, những dự án có trong quy hoạch không được các tỉnh đồng tình, có tỉnh xin “trả lại” dự án. “Để xin được địa điểm xây dựng nhiệt điện than rất khó, hầu hết các địa phương nói không với nhiệt điện”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của ông tại Bộ Công thương ngày 11/7/2018.

Thiếu nguồn phát điện là chuyện rất lớn. Năm 2018, Bộ Công thương cho biết, phần lớn các nguồn nhiệt điện chậm tiến độ 1-2 năm, đặc biệt là các nguồn nhiệt điện than ở miền Nam như Long Phú I, Sông Hậu I, Sông Hậu II… Nhiệt điện Long Phú III chưa xác định được tiến độ. Nhiệt điện Ô Môn III, IV và các nhà máy điện sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh có nguy cơ trễ tiến độ so với quy hoạch do chưa thể xác định chính xác thời điểm khí từ Lô B và mỏ Cá Voi Xanh cập bờ...

Bên cạnh đó, nguồn thủy điện đã khai thác đến giới hạn, những nơi có thể xây thủy điện đã xây hết, chỉ còn lác đác một nơi có thể xây thủy điện công suất nhỏ không đáng kể mà thôi.

Để đối phó với tình trạng các nguồn năng lượng truyền thống đều chậm, Viện Năng lượng từng có báo cáo, đề xuất tăng nguồn điện mặt trời vào vận hành lên 6.500 MW năm 2020, 10.000 MW năm 2021, 11.600 MW năm 2025 và 18.700 MW vào năm 2030, lớn hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

“Đốt dầu cứu điện”

Trở lại với năm 2019, khi tăng giá điện lần gần nhất, tôi có một bài báo “Đốt dầu cứu điện”, trong đó cảnh báo vì thiếu các nguồn điện, nên phải “đốt” tới 14.000 tỷ đồng do sử dụng dầu phát điện. Con số đó được tính toán trên cơ sở giá dầu lúc đó là 3.500 đồng/kWh và giá chênh lệch giữa giá mua điện chạy dầu và giá bán lẻ điện bình quân là 1.846 đồng/kWh.

Nhưng tình thế thay đổi rất nhanh kể từ 2020, khi dịch Covid bùng nổ, và đặc biệt, từ tháng 3/2022 đến nay, khi giá nhiên liệu, giá than trên thế giới biến động rất mạnh, nhiều quốc gia đổ xô mua than.

Giá than nhập khẩu tăng cao dẫn đến hệ quả, các dự án nhiệt điện dùng than nhập khẩu có giá thành lên tới xấp xỉ 4.000 đồng/kWh, cao hơn gấp đôi so với giá bán điện lẻ bình quân. Gần đây, tôi đến thăm một tổ hợp điện ở phía Nam và chứng kiến, 2/3 nhà máy đã phải dừng hoạt động vì thua lỗ do giá thành sản xuất quá cao.