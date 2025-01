Xác định danh tính người cầm kiếm đe dọa nhân viên môi trường ở Nha Trang

Người đàn ông cầm kiếm đe dọa, chửi bới nhân viên môi trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) được xác định là N.T.B, người làm trong lĩnh vực bất động sản. Chiều 12/1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) thông tin, Trưởng Công an thành phố này đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường để thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh vụ một người đàn ông đi xe Mercedes cầm kiếm chửi bới, đe dọa nhân viên môi trường tại công viên. Theo đó, người đàn ông cầm kiếm trong clip được xác định là Nguyễn Thanh Bình (tên thường gọi: Bình con, sinh năm 1972, trú đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Tiến, TP Nha Trang), là một người kinh doanh bất động sản có tiếng tại TP Nha Trang. Người đàn ông cầm dao đe dọa, chửi bới nhân viên môi trường. (Ảnh cắt từ clip) Theo kết quả điều tra của Công an TP Nha Trang, trước đó khoảng 15h10 ngày 11/1, nhóm 5 người đều là nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực Công viên (bên cạnh Tháp Trầm Hương) nằm trên đường Trần Phú thuộc Lộc Thọ, Nha Trang. Lúc này, Bình điều khiển xe ô tô con, hiệu Mescedes, biển số: 79A-333.64 chở theo 1 người phụ nữ (chưa rõ tên) đến khu vực trên dừng lại. Bình xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng cho người phụ nữ trên. Tại đây, một nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang phát hiện nên nhắc nhờ thì Bình. Tuy nhiên, Bình lại có lời lẽ chửi bới xúc phạm người nhân viên và sau đó quay lại xe ô tô mở cốp sau lấy ra 1 cây kiếm cầm chạy đến thách thức, đe dọa. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng Bình đến can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy Bình lên xe ô tô nhưng Bình vẫn tiếp tục lấy 1 chai nước suối từ trong xe ném về hướng nhân viên môi trường, rồi điều khiển ô tô chở người phụ nữ bỏ đi. Như Báo điện tử VTC News thông tin, trước đó, tối 11/1, mạng xã hội Khánh Hòa lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm kiếm từ trong xe ra đe dọa, chửi bới nhân viên Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người để lại bình luận về hành vi đáng lên án của người đàn ông và mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm. Cùng ngày, ông Lưu Thành Nhân - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện Công an TP Nha Trang đã tạm giữ cây kiếm tang vật vẫn còn để trên xe của B. và đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ tài liệu và xử lý theo quy định pháp luật. MINH MINH