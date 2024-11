Kế hoạch bắt cóc người mẫu, ép quan hệ tình dục của đại ca giang hồ Bình 'Kiểm'

Bình "Kiểm" cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để triển khai kế hoạch, Bình liên hệ với Nguyễn Tuấn An (ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; có 4 tiền án, tiền sự tại Việt Nam và một tiền án tại Lào) tìm mua súng AK và đạn rồi chuyển về Việt Nam.

Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin về chuyên án bắt giữ Phạm Đức Bình (Bình "Kiểm", quê Quảng Ninh).

Qua trinh sát, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện và chủ động nắm bắt, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ của các đối tượng để triệt phá.

Cục Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Bộ Công an giao Phòng Trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm do Bình "Kiểm" cầm đầu. Cuối tháng 9, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Đức Bình.

Để triệt phá băng nhóm tội phạm này, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào.

Quá trình đấu tranh triệt phá, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 bị can.

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự thông tin về vụ án.

Về phía Bộ Công an Lào, các lực lượng đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Sổm-sắc Tha-nu-vông. Đối tượng này là người Lào gốc Việt, có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào.