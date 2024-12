Xe hybrid sạc ngoài chưa được chuộng

Các dòng ô tô hybrid sạc ngoài mặc dù ghi điểm ở thị trường nước ngoài song chưa đủ sức thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam Ô tô plug-in hybrid (PHEV, hybrid sạc ngoài) là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong truyền thống và động cơ điện có khả năng sạc từ nguồn điện bên ngoài. Nhờ công nghệ truyền động tiên tiến và các tính năng vượt trội, dòng xe này được tiêu thụ khá tốt ở nhiều nước. Tại Việt Nam, nhiều hãng ô tô lớn như Toyota, Kia, Suzuki, Honda... đã bán xe hybrid thông thường (xe tự sạc) song vẫn chưa đưa nhiều dòng sạc ngoài ra thị trường. Theo ông Đỗ Hoài Tiến - chủ showroom ô tô tại TP Thủ Đức, TP HCM - một trong những nguyên nhân khiến xe hybird sạc ngoài dù có nhiều ưu điểm nhưng chưa được các hãng nhập về bán là bởi giá còn khá cao. Thương hiệu xe Jaecoo của Trung Quốc vừa giới thiệu mẫu J7 PHEV tại thị trường Việt Nam với giá 970 triệu đồng/chiếc Theo tìm hiểu của phóng viên, ô tô hybrid sạc ngoài có khả năng hoạt động hiệu quả trong cả chế độ thuần điện, chế độ hỗn hợp và chế độ động cơ đốt trong. Xe có thể di chuyển ở chế độ thuần điện trong khoảng 60-90 km, từ đó giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải. Ở chế độ hỗn hợp, động cơ điện sẽ hỗ trợ động cơ đốt trong khi tăng tốc, leo dốc..., giúp động cơ đốt trong luôn hoạt động trong dải vòng tua tối ưu, giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Khi pin cạn, xe chuyển sang hoạt động với chế độ động cơ đốt trong giống xe xăng. Đáng chú ý, xe hybrid sạc ngoài có thời gian sạc pin nhanh hơn trong khi chi phí sản xuất, giá thành thấp hơn so với xe thuần điện nên được ưa chuộng ở nhiều thị trường. Tuy nhiên, so với xe hybrid thông thường, giá xe hybrid sạc ngoài cao hơn đáng kể nên nhiều hãng chưa mặn mà bán dòng xe này. Chẳng hạn, mẫu hybrid sạc ngoài Sorento của Kia có giá 1,7 tỉ đồng; chiếc Volvo XC60 giá gần 2,9 tỉ đồng; Range Rover Velar giá hơn 5 tỉ đồng; thậm chí hãng Bentley có mẫu Flying Spur với giá lên tới gần 17 tỉ đồng. Nhiều hãng xe cho biết đang tìm hiểu thị trường Việt Nam trước khi đưa xe hybrid sạc ngoài về bán. "Chúng tôi có sẵn các sản phẩm với đầy đủ công nghệ khác nhau song phải nghiên cứu xem công nghệ nào phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như túi tiền và thói quen sử dụng của khách hàng Việt Nam" - đại diện Toyota nói. Theo đại diện hãng xe Nhật, điều tra thị trường cho thấy người tiêu dùng đa phần chọn xe theo tiêu chí giá rẻ, chi phí vận hành thấp, tiện dụng và thương hiệu tốt. Trong khi đó, xe "lai" với bộ sạc ngoài khá bất tiện khi phải cắm sạc ở trạm trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc chưa phát triển. Ông Lê Minh Tiến, Tổng Giám đốc AION Việt Nam, thông tin hãng xe Trung Quốc này tuy có dải sản phẩm phong phú song mới chỉ tập trung vào xe thuần điện, chưa có kế hoạch bán các dòng hybrid sang Việt Nam. Đại diện Mercedes - Benz cũng cho hay hãng chưa có kế hoạch đưa xe hybrid sạc ngoài ra thị trường Việt Nam mà chỉ tập trung vào xe động cơ đốt trong và xe thuần điện. Nguyên nhân là bởi xe hybrid sạc ngoài có chi phí cao hơn xe hybrid tự sạc và phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc. Chưa kể, khối pin lớn làm mất diện tích đáng kể của cốp xe cũng là một điểm trừ. "Thị trường ô tô thời gian qua còn nhiều khó khăn nên không có lý do cũng như động lực nào để các hãng mạo hiểm đưa thêm dòng xe mới này ra thị trường" - đại diện Mercedes - Benz nói. Về giá ô tô hybrid sạc ngoài, theo ông Đào Công Quyết, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe này được hưởng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe động cơ đốt trong, trong khi phải chịu lệ phí trước bạ ở mức tương đương nên không có nhiều ưu thế so với hybrid tự sạc. "Trong bối cảnh chưa thể phát triển hạ tầng trạm sạc đáp ứng nhu cầu của các dòng xe thân thiện với môi trường, nếu được tăng ưu đãi về thuế, phí thì dòng xe này mới hấp dẫn người mua" - ông Quyết kiến nghị. Chỉ phù hợp di chuyển dưới 100 km/ngày Ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô, cho rằng đặc điểm thị trường và hạ tầng của Việt Nam hiện nay mới chỉ phù hợp với dòng hybrid tự sạc. Dù chỉ giúp tiết kiệm được 30% nhiên liệu nhưng người dùng xe hybrid tự sạc không phải lo lắng về việc tìm kiếm trạm sạc khi cạn pin. Còn xe hybrid sạc ngoài khi cạn pin sẽ phải tiếp tục di chuyển bằng động cơ đốt trong nên chỉ phù hợp với người dùng có nhu cầu di chuyển dưới 100 km/ngày.