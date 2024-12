Mỹ Linh nhào lộn, Minh Tuyết vừa đu thang dây vừa hát bolero

Mỹ Linh tiết lộ bản thân bị đau cổ, vai, gáy nên động tác trong Sân khấu Dance là thử thách đối với cô. Trong khi đó, Minh Hằng hài hước chia sẻ chuyện Minh Tuyết gọi điện xin giảm bớt động tác. Trong đường đua Tổng lực khiến Công diễn 4, các Chị đẹp mùa 1 ra sân. Mỹ Linh hài hước chia sẻ có 2 lựa chọn: làm chán để các Chị đẹp 2024 dành chiến thắng hoặc bùng nổ không nhường nhịn khi phải đối đầu với những người trước đó mình trợ giúp. Mỹ Linh chứng tỏ danh xưng “main dancer” khi hướng dẫn Lynk Lee luyện tập vũ đạo. Với 4 tổ hợp chính, nhiều tổ hợp con và các trick bưng bê khiến Lynk Lee lo lắng. Nữ ca sĩ nể phục đàn chị vì thuộc bài nhanh. Mỹ Linh tiết lộ bản thân luyện tập trong não và đính chính hết mùa Chị đẹp này sẽ không nhảy nữa. Lạc vào khu vườn với những vết tích của thần tình yêu, Mashup "Vườn địa đàng x Thiên đường" bùng nổ với sự quay trở lại của main dancer Mỹ Linh cùng các đồng đội mùa 1 là Trang Pháp, Lynk Lee và Phương Vy. Nữ diva còn gây bất ngờ với động tác uốn dẻo và nhảy không thua kém các đàn em. Trang Pháp sau tiết mục không thể diễn tả cảm xúc thành lời khi được đứng trên sân khấu Chị đẹp, nhớ lại ký ức đạp gió. Lynk Lee vẫn e thẹn như mùa 1, cô tự nhận bản thân nhảy không tốt nhưng đã được Mỹ Linh hỗ trợ để hoàn thành tiết mục. Mỹ Linh tiết lộ bản thân bị đau cổ, vai, gáy nên động tác trong Sân khấu Dance là thử thách đối với cô. Trang Pháp tin rằng năng lượng Mỹ Linh mang lại cho các Chị đẹp có khả năng truyền cảm hứng rất lớn. Phương Vy nể phục sự nỗ lực của Mỹ Linh: “Từ năm ngoái tới năm nay chị Mỹ Linh vẫn luôn chứng tỏ mình là người dẫn với sự dũng cảm, nhiệt huyết và lãnh đạo tuyệt vời!”. Lần đầu chinh phục Sân khấu Dance của Chị đẹp đạp gió 2024, Mỹ Linh cùng các Chị đẹp mùa 1 mang về cho Mashup "Vườn địa đàng x Thiên đường" 2400 điểm Hoa sóng. Cộng với điểm của tiết mục trong Đường đua Đội trưởng, điểm chuẩn của Đường đua Chị đẹp Mỹ Linh là 3700 điểm Hoa sóng. Đây là số điểm mà đội Tóc Tiên và đội Kiều Anh phải vượt qua để an toàn trong Công diễn 4.

Mỹ Linh nhào lộn trên sân khấu Đường đua Chị đẹp Mỹ Linh trở nên gây cấn hơn khi Đội Tóc Tiên ra trận. Tóc Tiên cảm thấy khó khăn trong phần chia câu vì phần rap chiếm nửa bài nhưng cả đội chỉ có Tuimi biết rap. Minh Hằng còn dành hẳn 1 ngày để qua nhà Tuimi học cách rap và thể hiện thái độ. Minh Hằng mong muốn đạo cụ trong Sân khấu Show lần này có thể kết hợp được nhiều thành viên cùng lúc để thể hiện độ khó. Tóc Tiên chia sẻ ý tưởng cho đạo diễn sân khấu và được đề xuất sử dụng thang dây. Đội trưởng của Mộng Hoá cảm thấy khó nhằn khi các Chị đẹp phải tự làm mà không có ai hỗ trợ. Cả đội liên tục đối mặt với những vấn đề. Dù vậy ai cũng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khiến Tóc Tiên an tâm. Thảo Trang đánh giá Tuimi dành nhiều thời gian tập luyện để theo kịp chị em. Tuimi lo lắng bản thân sẽ là người làm hỏng đội hình nên hẹn riêng biên đạo và tăng cường luyện tập. Minh Hằng hài hước chia sẻ chuyện Minh Tuyết gọi điện xin giảm bớt động tác. Nữ ca sĩ đặt niềm tin Minh Tuyết sẽ chinh phục được các thử thách này. Cô cho rằng "Mộng hoá" là sân khấu mạo hiểm và thách thức nhiều giới hạn của từng thành viên. Tóc Tiên đánh giá việc cả 4 đội đều phải thể hiện những ca khúc mới: “Khi mình được nắm trong tay một bài hát mới, thứ nhất là công bằng với cả 4 nhóm thi vì ai cũng nhận một điều mới tinh trên tay. Thứ 2 là mình được toàn quyền sáng tạo với tác phẩm, không bị áp lực so sánh với bản gốc. Mình toàn quyền quyết định nêm nếm gia vị cho bài hát này!”. "Mộng hoá" cùng Tóc Tiên, Minh Hằng, Minh Tuyết, Ngọc Phước, Tuimi và Thảo Trang căng buồm ra khơi chinh phục hành trình đạp gió. 6 Chị đẹp hoá thân thành những thuỷ thủ, thể hiện vũ đạo với nhiều đội hình đẹp mắt. Sáng tác mới tạo sự tương phản bằng đoạn bolero da diết ở đầu bài và phần rap melody đậm nét Gen Z. Các thành viên đều thử sức với nhiều phân đoạn rap khiến khán giả bất ngờ. Đặc biệt, nhiều màn đu thang dây kết hợp từ 2 đến 3 thành viên làm sân khấu bùng nổ vì sự liều lĩnh, mạo hiểm để mang đến những khoảnh khắc đẹp mắt trên sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024. Tóc Tiên phấn khích chia sẻ về tiết mục: “Super Sister - Siêu chị nhưng không chỉ là 6 thành viên ở đây mà còn là tất cả các Chị đẹp mùa 1 và mùa 2. Chủ đề của công diễn này là “Mộc” được đội Tóc Tiên diễn giải 2 nghĩa. Nghĩa đen là gỗ nên chúng tôi có rất nhiều thùng gỗ trên sân khấu. Về nghĩa bóng, công diễn này đặc biệt ở điểm không có hỗ trợ nào từ dancer nên các chị phải tự chuẩn bị. Tiên nghĩ rằng đó chính là ý nghĩa của “Mộc” trong tiết mục vừa rồi - tình chị em gắn kết!”. Trang Pháp đánh giá Mộng hoá không có điểm gì để chê và là tiết mục cô yêu thích nhất trong Công diễn 4.