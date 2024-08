Vây bắt trùm giang hồ buôn ma túy khét tiếng, sẵn sàng rút súng bắn công an

Công an quận Tân Bình, TP.HCM, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 22 bị can về các tội Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bàn giao các bị can và tang vật cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn và đấu tranh, khai thác các đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Ma tuý thu giữ trong vụ án. (Ảnh Công an cung cấp)

Vây bắt trùm giang hồ

Xác định đường dây ma túy quy mô, quy tụ các đối tượng nghiện, giang hồ có số má, manh động, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT triệu tập cuộc họp khẩn, giao Công an quận Tân Bình phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ lập 5 tổ công tác, tập trung phá án theo từng giai đoạn, tình huống.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện tổ chức tội phạm về ma túy mà Chánh và đồng phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng cất giấu ma túy, gắn nhiều thiết bị camera để giám sát, đồng thời cài cắm nhiều người làm tai mắt từ xa khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi nắm bắt thông tin, manh mối.

Sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án xác định, nguồn ma túy nhóm này lấy từ khu vực Tam giác vàng với số lượng rất lớn. Tổ chức này có 5 đầu mối lớn tại Việt Nam, trụ sở đặt tại TP.HCM và rải rác ở một số tỉnh, thành khác và có kho chứa riêng biệt.

Ngày 22/2, trinh sát phát hiện Chánh cùng đồng phạm đang chuẩn bị nhận 5 thùng “hàng” từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam giao cho đầu mối. Hàng giao cho Chánh và Lai Vi Thiệu (SN 1998) cùng 3 đầu mối lớn khác.