Phát hiện cơ sở sản xuất lượng lớn hàng hóa nhái Gucci, Louis Vuitton

Hoành Đình Khánh thuê 15 công nhân để sản xuất các sản phẩm nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới sau đó tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ngày 20/12,Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (PC03) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông phá chuyên án liên quan đến hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo, xâm phạm sở hữu công nghiệp các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng công an phát hiện hơn 800 sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng tại cơ sở sản xuất của Khánh. (Ảnh: CACC) Trước đó, ngày 19/12, qua khám xét Cơ sở kinh doanh của Hoàng Đình Khánh (SN 1987, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông), lực lượng của Đội phòng ngừa điều tra án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (thuộc PC03) phát hiện, thu giữ hơn 800 túi xách nhãn hiệu Gucci và hàng ngàn sản phẩm là túi xách, thắt lưng, ví….giả mạo các nhãn hiệu như Louis Vuitton, Coach, Burberry. Lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ thêm nhiều nguyên phụ liệu như da, mặt logo... cùng rất nhiều máy móc, thiết bị để làm ra các sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu gồm: máy cắt da, máy in laser, máy dập vân trên chất liệu da, máy dập lô gô trên chất liệu da, máy may,… Ngoài việc mua các nguyên liệu, máy móc thì Hoàng Đình Khánh còn thuê 15 công nhân làm nhiệm vụ sản xuất các hàng hóa trên rồi tự in, dập, may các nhãn hiệu nổi tiếng lên sản phẩm sau đó bán ra thị trường. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của Hoàng Đình Khánh và những người có liên quan. Nguyễn Vương