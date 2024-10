Khởi tố vụ án, bắt tạm giam giang hồ Bình 'đen' ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng), giang hồ cộm cán Bình “đen” và nhiều đàn em đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam. XEM CLIP: Thời điểm nổ súng tại cổng Bến xe Vĩnh Niệm. Your browser does not support the video tag. Nguồn tin riêng của PV VietNamNet xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", SN 1973, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi nổ súng bắn vào 1 người đang điều khiển ô tô tại cổng Bến xe Vĩnh Niệm.

Chiếc xe của nạn nhân dính đạn. Ảnh: Hoài Anh Người bị Bình nhắm tới là ông Nguyễn Tuấn Anh, SN 1977, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng. Theo ông Tuấn Anh, nhiều năm trước ông từng làm lái xe tại 1 hãng xe khách ở Hải Phòng do Bình vận hành. Vì tham gia cứu 1 người bị Bình truy sát mà bị đối tượng thù, liên tục dọa giết.

Thời điểm Bình "đen" nổ súng bắn vào xe ông Tuấn Anh. Ảnh: Cắt từ clip. “Đỉnh điểm là đêm 17/10, tôi đang lái ô tô riêng đi từ Bến xe Vĩnh Niệm ra đường Bùi Viện, thuộc phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) thì nhìn thấy Bình ngắm thẳng súng và bắn tôi. Nghe tiếng nổ, tôi bỏ chạy. Bình đã bắn thủng cửa xe bên phải của tôi. Vụ việc đã được tôi trình báo lên Công an quận Lê Chân”, ông Tuấn Anh nói.

Đạn làm thủng cửa kính bên phải của chiếc xe. Ảnh: Hoài Anh Công an đã xác định người nổ súng vào xe của ông Tuấn Anh là Bình “đen”. Bình có liên quan đến hoạt động của một số hãng xe khách và tuyến vận tải hàng hóa đường biên tại Hải Phòng. Cơ quan CSĐT đã mở rộng điều tra, bắt giữ Bình và nhiều đối tượng đàn em liên quan. Theo Vietnamnet