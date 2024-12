Đà Lạt bùng nổ với đêm diễn của huyền thoại âm nhạc quốc tế Joy Band, Samantha Fox và Liz Mitchell

Đêm nhạc quốc tế Dalat Spring Concert 2024 tại Đà Lạt đã khiến khán giả bùng nổ cảm xúc khi xem các huyền thoại âm nhạc thế giới biểu diễn. Đêm Đà Lạt bùng nổ cảm xúc với các huyền thoại âm nhạc quốc tế Joy band, Samantha Fox và Liz Mitchell (Boney M). Đêm 21-12, tại quảng trường Lâm Viên, đã diễn ra sự kiện Dalat Spring Concert năm 2024 thuộc khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Đây là sự kiện âm nhạc được du khách, người dân địa phương mong chờ khi có sự góp mặt của những huyền thoại âm nhạc nổi danh từ thập niên 1970-1980 như Liz Mitchell, Joy Band và Samantha Fox. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đến 19 giờ 30 mới bắt đầu đêm diễn, nhưng trước đó nhiều giờ khán giả đã đổ về quảng trường Lâm Viên để chờ thưởng thức những ca khúc bất hủ của các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Quảng trường Lâm Viên vào lúc khoảng 19 giờ đã không còn chỗ trống dù sức chứa đến khoảng 20.000 người trước giờ các nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế xuất hiện. Những màn biểu diễn của "nữ hoàng nhạc Pop" Samantha Fox và thủ lĩnh Liz Mitchell của nhóm Boney M đã giúp đông đảo người yêu âm nhạc Đà Lạt sống lại ký ức với những ca khúc bất hủ như Touch me (I want your body), Nothing's Gonna stop me now, Just one night, Wanna please me, I only wanna be with you (Samantha Fox) và Daddy cool, Sunny (1976), Rivers of Babylon, Rasputin (Liz Mitchell). Phía trên khán đài là quảng trường Lâm Viên, hàng ngàn ánh đèn led, giọng ca, điệu nhảy của khán giả hòa cùng nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Những khán giả trẻ tuổi cũng hào hứng không kém những người yêu nhạc trung niên - vốn gắn liền với giai điệu các ca khúc như Touch me (Samantha Fox), Touch By Touch (Joy band) hay Rivers of Babylon (Boney M). Khán giả đặc biệt phấn khích khi hai thành viên của Joy Band xuất hiện và trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như Touch by touch, Hey Hello, Valerie, I'm in love... Ngoài ra ca khúc “Vietnamese Girls” của ban nhạc huyền thoại như làm Quảng trường Lâm Viên bùng nổ với sự phấn khích. Khán giả gần như nhún nhảy theo các ca khúc bất hủ của các huyền thoại âm nhạc thế giới thoại niên 1970-1980 của thế kỷ trước dù là người tuổi trung niên hay các bạn trẻ. Nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh khi lần đầu tiên được xem các huyền thoại âm nhạc thế giới biểu diễn tại chương trình Dalat Spring Concert. Sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc được UNESCO công nhận và hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới, cụ thể hóa cam kết của Đà Lạt khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO. Cuối buổi biểu diễn tại TP Đà Lạt, đại diện những nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, nghệ sĩ Liz Mitchell đã tặng 2 cây đàn guitar cho ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.