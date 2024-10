TP.HCM: Bắt giữ 2 giang hồ cộm cán Nam 'cây thị' và Trung 'mọi'

Nữ Streamer Tiktok Võ Thị Ngọc Quỳnh, được biết đến với biệt danh Na Thỏ, vừa ghi dấu ấn rực rỡ khi nhận giải thưởng Cup Đại Sứ danh giá tại sự kiện Miss Cosmo 2024 - BEST OF THE WORLD FESTIVAL. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định sức hút và tài năng của cô trên nền tảng Tiktok.