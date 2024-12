SUV mới của Kia có thiết kế giống xe điện

SUV Syros mới ra mắt sở hữu thiết kế giống với dòng xe điện của Kia, đồng thời được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hiện đại. Kia đã chính thức trình làng mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Syros ở thị trường Ấn Độ. Đây cũng là sản phẩm thứ hai của thương hiệu Hàn Quốc trong phân khúc SUV đô thị dài dưới 4 mét, sau Sonet. Về kích thước, Kia Syros có chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.800 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. So với Sonet phiên bản bán tại Ấn Độ, mẫu xe mới có chiều dài tương đương nhưng rộng hơn 10 mm, cao hơn 55 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm 50 mm. Mẫu SUV mới Syros cũng được Kia định vị cao hơn Sonet với không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, thể tích khoang hành lý cũng được nâng lên thành 465 lít so với 385 lít của Sonet. Khác với Sonet hay Seltos, Kia Syros được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Kia. Theo đó, ngoại hình tổng thể của xe có nhiều nét tương đồng với những mẫu ô tô điện toàn cầu của Kia như EV9 hay EV3. Phần đầu xe có thiết kế phẳng, vuông vức. Lưới tản nhiệt được làm khá hẹp và đặt thấp, đi kèm một hốc gió chữ nhật ngay trên cản trước. Hệ thống đèn LED được đặt dọc hai bên. Ở bên hông, Syros được trang bị ốp vòm bánh xe màu đen vuông vức gợi liên tưởng tới mẫu xe điện Kia EV3. Xe còn có tay nắm cửa dạng ẩn - chi tiết từng xuất hiện trên EV6 và EV9, giá nóc và mâm hợp kim thể thao 17 inch trên bản cao cấp. Điểm nhấn của khu vực đuôi xe là cụm đèn hậu hình chữ L đặt khá cao bao quanh kính chắn gió. Cửa cốp có thiết kế phẳng trong khi cản sau được sơn đen và có thêm tấm ốp bạc, tạo sự tương đồng với mặt trước. Nội thất của Kia Syros được thiết kế lấy cảm hứng từ EV3 với vô-lăng 2 chấu vát đáy, màn hình kép 12,3 inch cho thông tin giải trí và cụm đồng hồ là điểm nhấn. Ngoài ra còn có thêm một màn hình 5 inch dùng cho hệ thống điều hòa. Các phím vật lý được giữ lại và bố trí gọn gàng quanh cửa gió điều hòa táp-lô. Bệ trung tâm được làm tối giản với bàn sạc không dây, khay cốc và hộc chứa đồ. Các trang bị và tính năng được Kia công bố cho Syros gồm kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, cập nhật phần mềm qua Internet, ghế lái chỉnh điện, 4 ghế thông gió, hàng ghế sau có thể trượt/ngả và gập 60:40, cổng USB-C, 8 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh và phanh tay điện tử. Kia Syros được cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng áp 1.0L với công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp Tùy chọn còn lại là động cơ diesel 1.5L công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Đi kèm với cấu hình này là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Dự kiến, Syros được bổ sung thêm phiên bản thuần điện trong tương lai. Về danh sách các tính năng an toàn, xe được trang bị 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và những tính năng trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Kia Syros sẽ chính thức mở bán từ đầu tháng 1/2025 tại Ấn Độ. Hãng chưa công bố mức giá nhưng truyền thông địa phương dự đoán mẫu SUV mới sẽ đắt hơn Sonet và tiệm cận giá của Seltos. Lê Tuấn