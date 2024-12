Bản tin nông sản hôm nay (22-12): Giá hồ tiêu, cà phê, lúa gạo giảm nhẹ

Bản tin nông sản hôm nay (22-12), giá hồ tiêu, cà phê, lúa gạo trong nước giảm nhẹ so với hôm qua. Hôm nay, giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, mức giảm 500 đồng - 1.000 đồng/kg, tùy từng địa phương. Hiện, giá thu mua hồ tiêu trung bình ở các địa phương (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu) là khoảng 145.100 đồng/kg. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tiêu đen nguyên hạt đạt 170.390 tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 72,4% tổng khối lượng tiêu xuất khẩu của cả nước. Tương tự, xuất khẩu tiêu trắng nguyên hạt cũng giảm 2,8%, xuống còn 18.104 tấn, chiếm 7,7% tỷ trọng. Hiện, 95% sản lượng hồ tiêu thu hoạch tại Việt Nam được xuất khẩu, lượng tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5%. Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu trong suốt hơn 20 năm qua. Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang có sự chuyển biến tích cực với sự gia tăng của tiêu xay và giảm dần đối với tiêu nguyên hạt. Ngành hồ tiêu Việt Nam đang chịu cạnh tranh lớn từ các quốc gia khác. Trong đó, Brazil bứt phá trong 5 năm gần đây, xuất khẩu đạt 80.000 tấn năm 2023 và dự báo đạt 100.000 tấn năm 2024. Mức tồn kho tiêu hiện tại ở Việt Nam đang ở mức rất thấp, cùng với đó, vụ thu hoạch năm 2025 được dự đoán sẽ bị chậm 1-2 tháng và cho sản lượng thấp hơn do hạn hán kéo dài. Thời gian tới, thị trường tiêu sẽ thiếu nguồn cung, có thể hỗ trợ đẩy giá tiêu tăng cao trên thị trường toàn cầu. Giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu ổn định và duy trì ở mức cao, hiện đạt mức giá 6.400 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l đạt mức giá 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đang ở mức cao 9.600 USD/tấn. Các chuyên gia cho rằng, thị trường tiêu năm 2025 sẽ sôi động hơn năm 2024. Nguyên nhân được cho là do thời tiết bất lợi, hạn hán kéo dài ở các nước trồng tiêu chính, làm giảm năng suất cây trồng, dẫn đến sản lượng giảm, từ đó giá tiêu được hỗ trợ. Bản tin nông sản hôm nay (22-12): Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh: kinhtedothi.vn

*Hôm nay, giá cà phê trong nước trung bình ở mức 121.100 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 121.300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, theo dự báo thời gian tới, sản lượng cà phê Brazil giảm, trong khi sản lượng cà phê Colombia tăng. Cụ thể, hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil được ước tính đạt 62,45 triệu bao, giảm 5% so với niên vụ hiện tại. Sản lượng cà phê robusta lại có xu hướng tăng nhẹ, dự báo đạt 24,1 triệu bao, trong khi sản lượng arabica dự báo sẽ giảm mạnh 15%, chỉ còn 38,35 triệu bao do ảnh hưởng của hạn hán. Tại Colombia, quốc gia sản xuất cà phê arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới, sản lượng dự kiến có thể đạt 13 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025), tăng 3,95% so với niên vụ cà phê 2023-2024. Liên đoàn Những người trồng cà phê quốc gia Colombia cho biết, tổng xuất khẩu cà phê của nước này trong hai tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại đã tăng 11,63% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 2,23 triệu bao. Còn theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 dự báo sẽ tăng 9% so với niên vụ trước, đạt 174,855 triệu bao. *Sáng nay, giá lúa gạo tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng 100 đồng/kg đối với một số loại gạo. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá lúa giảm 400 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam cũng ghi nhận tuần giảm. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận mức giá tăng nhẹ với mặt hàng gạo. Trong đó, với mặt hàng lúa, giá lúa tươi đi ngang so với hôm qua. Hiện, giá lúa IR 504 (tươi) dao động ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.400 - 8.500 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 8.800 - 9.000 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 7.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 9.100 - 9.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg. Tại nhiều địa phương, thị trường giao dịch chậm, giá ổn định. Tại An Giang, gạo nguyên liệu IR 504 tăng nhẹ 100 đồng/kg, dao động ở mức 9.000 - 9.300 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 11.200 - 11.400 đồng/kg. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo nguyên liệu các loại đẹp, giá bình ổn; gạo nguyên liệu thơm OM5451 loại đẹp, giá nhích nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), giá các loại gạo ổn định, giao dịch mua mới chậm. Trên thị trường xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 495-508 USD/tấn, giảm so với mức 509 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo đã giảm thêm sau khi Bộ Nông nghiệp Philippines - một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, ra tín hiệu sẽ mua gạo từ Ấn Độ và Pakistan. VIỆT CHUNG