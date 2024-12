Bị cáo đánh tử vong nam sinh lớp 8 lĩnh 4 năm 9 tháng tù

Tòa cho rằng, Trương Văn Minh gây án do sự bồng bột, hiếu thắng, thiếu suy nghĩ khi muốn bênh em trai nên tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm 9 tháng để răn đe, giáo dục. Chiều 17/12, TAND quận Long Biên (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008, ở Việt Hưng, Long Biên) 4 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. HĐXX xác định bị cáo phạm tội khi 15 tuổi, ăn năn hối cải nên tuyên mức án trên để "răn đe, giáo dục". Ngoài án tù, bị cáo và người đại diện phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, gia đình bị cáo đã nộp 300 triệu đồng. Theo cơ quan tố tụng, hành vi của Trương Văn Minh gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết việc làm của mình gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bị hại, song vẫn thực hiện. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ khi chơi thể thao. Minh gây án do sự bồng bột, hiếu thắng, thiếu suy nghĩ khi muốn bênh em trai. Mẹ nạn nhân khóc ngất tại toà. Theo cáo trạng, chiều 17/3, T.V.K. (12 tuổi) chơi tại khu vực sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn và bị N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng) tát. T.V.K chạy đi gọi anh trai là Trương Văn Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là ông T.V.T. Nghe con kể, ông T.V.T chở 2 con bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn ông T. quay xe định ra về. Lúc này, ông T. thấy Minh chạy vào đấm làm cháu Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật, thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau khoảng 2 tháng điều trị, nam sinh không qua khỏi. Quá trình xét hỏi tại toà, ông T. và bị cáo Minh đều khai nhận hành vi như cáo trạng nêu. ông T. tỏ ra nuối tiếc bởi đã không kịp thời can ngăn 2 con. Lời khai của ông T. phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, ông T. không đồng phạm với Trương Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích. T.V.K. bị xác định là đồng phạm với Minh về hành vi cố ý gây thương tích, khi phạm tội K. 11 tuổi 5 tháng 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Kết thúc phiên toà, mẹ nạn nhân khóc ngất, được người thân dìu ra xe chăm sóc.