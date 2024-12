Vụ bắt giữ người đàn ông đi xe bán tải đuổi chém 2 phụ nữ: Sự việc xảy ra 2 tháng trước!

Từ sự xích mích của vợ, Trần Văn Trung đã hành hung, tấn công 2 phụ nữ ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai khiến dư luận phẫn nộ Ngày 21-12, lãnh đạo Công an huyện Tân Phú, tỉnh Định Quán xác nhận đã bắt tạm giam Trần Văn Trung (SN 1992, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng Trung vẫn tấn công nạn nhân Điều đáng nói, sự việc Trung đạp ngã, dùng dao đuổi chém 2 nạn nhân đã xảy ra vào ngày 16-10 - cách đây hơn 2 tháng. Chị Quách Thị Xoan (SN 1991; ngụ xã Đắc Lua, huyện Tân Phú - 1 trong 2 nạn nhân bị đuổi đánh) bức xúc, không hiểu sao chị đã phản ánh, tố cáo tới công an xã và huyện Tân Phú ngay sau đó mà giờ công an mới bắt giữ Trung. Sự việc đã được chị Xoan đăng lên mạng xã hội kêu cứu vào hôm qua, được cộng đồng mạng chia sẻ và báo chí vào cuộc. “Trong tháng 10 và 11, tôi đã lên làm việc với công an xã rất nhiều lần, có cả Trung. Sau khi xảy ra sự việc, Trung và người thân đe dọa, dọa giết tôi. Vì vậy, tôi và gia đình rất lo sợ. Ngay cả chiều qua (21-12), có đối tượng lạ mặt tới tiếp tục yêu cầu gia đình tôi rút đơn tố cáo, nếu không sẽ không để yên” -chị Xoan lo lắng. Theo chị Xoan, trưa qua, người thân của chị vẫn thấy Trung đi lại ngoài đường. Trần Văn Trung đạp ngã nạn nhân Chị Xoan cho hay trước khi chị bị Trung đuổi đánh - như hình ảnh trong clip, chị đã bị vợ và em trai đối tượng này đánh tại khu vực Trường Tiểu học ấp 2, xã Phú An. Thời điểm đó, chị đang chờ đón con về; nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc buôn bán. Như đã đưa tin, chị Nh. (vợ Trung) mâu thuẫn trên mạng xã hội với chị Quách Thị Xoan. Sau đó, khi chị Xoan đi đón con, chị Nh. đến nói chuyện và xích mích. Chị Xoan chạy về nhà chị L.T.T.N (SN 2000, xã Phú An). Còn chị Nh. gọi điện thoại cho chồng là Trần Văn Trung nói bị đánh. Nghe vợ mách, Trung lái xe bán tải tìm đến nơi. Đối tượng Trần Văn Trung khi bị bắt

Khi các bên đang tiếp tục cự cãi, giằng co nhau trên đường, Trung xuống xe, xông tới đạp vào ngực chị L.T.T.N và cầm dao đuổi đánh chị Xoan. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có nhiều người đến can ngăn. Một người đã cố gắng đưa chị N. rời khỏi hiện trường để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.