Thợ lái máy múc phát hiện thi thể bé gái sơ sinh ở bãi rác

Đang làm việc tại bãi rác, người đàn ông lái máy múc ở Thanh Hóa phát hiện thi thể bé gái sơ sinh. Ngày 22/12, thông tin từ Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 9h ngày 21/12, ông N.T.V. (SN 1972), trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, lái máy múc, san gạt rác tại bãi tập kết số 3, bãi rác Đông Nam (xã Đông Nam, huyện Đông Sơn), phát hiện thi thể bé gái sơ sinh khoảng 6-7 ngày tuổi. Bãi rác Đông Nam (Ảnh: Hoàng Dương). Ngay sau đó, ông V. đã báo cáo với lực lượng công an đến giải quyết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, giải phẫu pháp y tử thi. Theo cơ quan công an, sau khi làm việc với những người có liên quan, trích xuất hệ thống camera cho thấy, trong khoảng thời gian 4-9h ngày 21/12, có 23 lượt xe chở rác vào đổ. Trong đó có 12 lượt xe đang đổ rác vào ô số 1, còn 11 xe đã đổ rác lên khoang số 3, 4. Các xe này có thể liên quan đến việc chở thi thể bé sơ sinh.