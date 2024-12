Cháu dâu của bà trùm ma túy Oanh Hà bán hơn 53 kg ma túy

Cháu dâu của bà trùm ma túy Oanh Hà đã nhiều lần liên hệ với cô chồng để đặt mua ma túy và hưởng lợi 50 triệu đồng. Như đã đưa tin, ngày 24-12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà, chị ruột của Dung “Hà” - người liên quan trong vụ án Năm Cam) và 34 bị cáo khác về một trong các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà trùm ma túy Oanh Hà bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đồng phạm giúp sức vận chuyển hơn 626 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam để mua bán. Giúp sức tích cực cho Oanh “Hà” trong việc vận chuyển, mua bán ma túy là hai bị cáo Nguyễn Anh Bảo Quốc và Nguyễn Văn Nam. Bán ma túy vì cô chồng có mối quan hệ rộng Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, Hoàng Thu Ngân (cháu dâu của Oanh Hà) hay đi lễ chùa Ba Vàng, Quảng Ninh và quen biết người phụ nữ tên Thúy (chưa rõ lai lịch). Thúy lấy chồng ở Trung Quốc và hay về Việt Nam đi lễ cầu may. Cuối năm 2021, Thúy hỏi Ngân hỏi chỗ bán ma tuý giúp. Bà trùm ma túy Oanh Hà bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CA Nghĩ đến cô chồng là Oanh Hà có mối quan hệ rộng sẽ có ma túy để bán, Ngân thông qua người phụ nữ tên là Hà (bạn của Oanh Hà) nhờ gửi lời nhắn muốn liên lạc với Oanh Hà. Sau đó, Nguyễn Văn Nam đã liên lạc và hẹn gặp để đưa cho Ngân một điện thoại cũ đã cài sẵn ứng dụng Signal và nói Oanh Hà đưa cho để liên lạc. Ngân trao đổi với Oanh Hà rằng có người muốn mua ma túy. Oanh Hà báo giá cho Ngân, gồm: 170 triệu đồng/1 bánh heroine; 500 triệu đồng/1 kg Ketamine; 230 triệu đồng/1 kg ma túy đá. Ngân báo lại cho Thúy biết và được Thúy nhờ đặt hộ 20 bánh heroine (6kg) và 12 kg ketamine, nếu giao thành công Thúy sẽ cho Ngân 50 triệu đồng. Khoảng 2-3 ngày sau, Nam phân công Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thị Thanh Thủy giao đúng số lượng Hàng mà Ngân đã đặt theo yêu cầu của Thúy. Sau khi nhận được hàng, Thúy đưa cho Ngân 9,4 tỉ đồng để trả tiền ma túy và 50 triệu đồng tiền công. Ngân đã chuyển 9,4 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Hoàng Công Tú để trả tiền ma túy cho Oanh Hà. Ngoài ra, đầu năm 2022, sau khi các hộp số ôtô chứa ma túy được chuyển về, Nguyễn Văn Nam đã lấy ma túy các lốc máy ra được 10 kg và 98 bánh Heroin. Nam chỉ đạo Thủy đi giao 10 kg ma túy đá cho Phạm Công Giản (anh chồng Oanh Hà) và 2 túi đựng 98 bánh heroin cho Hoàng Thu Ngân. Khi Thủy đến giao ma túy cho Ngân tại điểm hẹn thì được Ngân kêu giao cho người phụ nữ đi xe đạp điện đang đứng đợi sẵn. Quá trình điều tra, Ngân khai người phụ nữ đi xe đạp điện nhận ma túy từ Thủy là Thú, người đã nhờ Ngân ma túy lần trước. Tổng cộng, Hoàng Thu Ngân đã mua bán trái phép tổng cộng 53 kg ma túy, thu lợi bất chính 50 triệu đồng. Mua ma túy kém chất lượng nên vứt xuống sông Cũng theo cáo trạng, vào tháng 10-2021, Nam chỉ đạo Thủy giao 30 bánh Heroin cho Vũ Thị Hợi tại Ngõ 30 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. 10 ngày sau, theo chỉ đạo của Oanh Hà, Nam và Thủy đến nhà Hợi để lấy lại 12 bánh Heroin kém chất lượng. Tại đây, Hợi cãi nhau với Oanh hà qua điện thoại và đòi giảm giá 20 triệu đồng/bánh Heroin nhưng Oanh không đồng ý. Oanh Hà chỉ giảm 10 triệu đồng/bánh Heroin cho Hợi và Nam không phải nhận ma túy mang về. Do chất lượng các bánh heroine kém không bán được cho ai nên Hợi đã mang vứt xuống các bánh Heroin này xuống sông Tam Bạc, Hải Phòng. Tiền mua ma tuý cũng chưa trả cho Oanh Hà. Ma túy được thu giữ liên quan trong vụ án buôn ma túy từ Campuchia về Việt Nam của Oanh Hà. Ảnh: CA Đến tháng 5-2022, Hợi tiếp tục đặt mua 20 bánh heroine từ Oanh Hà. Theo chỉ đạo, nam đã bỏ 20 bánh Heroin vào bao cám con cò rồi đưa cho Thủy để giao cho Hợi. Khi nhận được ma tuý, Hợi rạch ra kiểm tra thì thấy bên trong bánh heroine có màu đen như hàng đợt trước. Nghĩ hàng kém chất lượng, Hợi gọi điện cho Oanh Hà để trả lại. Oanh Hà đã chỉ đạo Nam đến nhà Hợi lấy lại 12 bánh heroine. Hợi giữ lại 8 bánh heroin để bán nhưng không tìm được khách mua và đã vứt toàn bộ xuống sông Tam Bạc, Hải Phòng. Vũ Thị Hợi đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 20 kg ma túy. Do mua ma túy chất lượng kém không bán được và đã vứt hết xuống sông nên Hợi chưa thu được tiền lời. Bộ Công an sẽ cử người theo dõi phiên xét xử Oanh Hà Như PLO đã đưa tin, tại buổi họp báo ngày 20-12, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) cho biết, vào ngày 24-12, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh và 34 bị cáo khác. “Vụ án của Oanh Hà và đồng phạm sẽ được TAND TP.HCM xét xử trong vài ngày tới. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, số lượng ma túy lớn của đường dây, Bộ Công an sẽ cử người theo dõi phiên tòa. Chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều án tử hình trong vụ án…”- Trung tướng Nguyễn Văn Viện thông tin. Bộ Công an sẽ cử người theo dõi phiên tòa xét xử vụ án Oanh Hà