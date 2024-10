'Bà trùm' khét tiếng giới giang hồ Oanh 'Hà' cầm đầu đường dây ma túy nghìn tỷ

CQĐT xác định, số tiền mua, bán ma túy của đường dây mà "bà trùm" Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh "Hà", quê Hải Phòng) cầm đầu lên tới khoảng 1.400 tỷ đồng. VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 35 bị can trong vụ án Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong số các bị can bị truy tố có bà Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh "Hà", quê Hải Phòng). Bà Oanh “Hà” khét tiếng trong giới giang hồ, từng nhiều lần “vào tù ra tội” và là chị gái của Dung “Hà"- trùm giang hồ đất Cảng một thời. Oanh “Hà” từng bị TAND TP HCM xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, được đặc xá ngày 1/9/2009. Đến tháng 10/2011, Oanh “Hà” bị TAND Tối cao tại TP HCM xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Ngày 10/2/2015, TAND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt bà Oanh 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đến tháng 9/2022, Oanh “Hà” thêm lần nữa bị bắt vì liên quan đến vụ án Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bị can Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh "Hà" Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong một thời gian dài, với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal, lấy biệt danh là “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia” để tránh bị phát hiện. Nhằm giữ bảo mật hoạt động của tổ chức, đường dây, các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal, đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc để giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản chung, mang tên Hoang Cong Tu để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. CQĐT xác định, số tiền mua bán ma túy của đường dây này lên tới khoảng 1.400 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 3/2018 - 11/2022, các bị can trong vụ án đã vận chuyển, mua bán trót lọt số lượng ma túy đặc biệt lớn, tổng số: 336.184,691 gam Heroine; 115.040,123 gam Ketamine; 256.947,73 gam Methamphetamine; 43.836,053 gam MDMA; 2.114,26 gam Methanmphetamine + Ketamine; 342,88 gam Ketamine + 4-CEC; 29,45 gam Ketamine + Methamphetamine + 4 CEC; 266,6 gam Ketamine + Delta-9-tetrahydrocanabinol; 29,8 gam Ketamine + MDMA + Delta-9-tetrahydrocanabinol; 1,4427 gam Ketamine + phenobarbital + Diazepam. Bị can Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy trên, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị can khác vận chuyển, mua bán trái phép 282.302,154 gam Heroine; 210.814,08 gam Methamphetamine; 99.100,6 gam Ketamine; 342,88 gam Ketamine + 4-CEC; 283,92 gam Methamphetamine + Ketamine; 29,45 gam Ketamine + Methamphetamine + 4 CEC; 33.293,85 gam MDMA. Tổng khối lượng 626.166,934 gam. VKSND Tối cao cho rằng, do bị can Vũ Hoàng Oanh không khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nên không xác định được số tiền thu lợi bất chính. “Cánh tay phải” đắc lực cho Oanh “Hà” phải kể đến bị can Nguyễn Văn Nam. Về tiền thu lợi bất chính, Nam khai, bà Oanh trả cho Nam vào thời điểm cuối năm 2019 có lúc là tiền mặt, lúc chuyển khoản. Từ đầu năm 2020 trở đi, bà Oanh trả qua tài khoản từ 300- 500 triệu đồng/chuyến, tùy theo số lượng ma túy giấu trong xe ô tô, các lốc máy và được chuyển từ tài khoản tên Hoàng Công Tú đến tài khoản của Nguyễn Văn Nam. Đến nay, Nam không nhớ cụ thể đã nhận từ bà Oanh tổng cộng bao nhiêu tiền. Nhưng theo thống kê tài khoản do ngân hàng cung cấp, từ cuối năm 2019 - 9/2022, tài khoản mang tên Hoàng Công Tú đã chuyển cho Nam tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. Số tiền mà Oanh “Hà” trả công cho Nam đến nay bị can không nhớ cụ thể theo chuyến nào. Trong số tiền này, Nam đã sử dụng một phần để trả công đi vận chuyển ma túy cho những người khác.