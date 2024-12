‘Bảo kê’ cho bar Phương Lâm, hai cựu cán bộ công an quận Tân Phú lãnh án

Mỗi khi có tổ công tác kiểm tra, hai cựu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều nhắn tin báo cho chủ quán bar Phương Lâm biết. Đổi lại, thỉnh thoáng chủ quán lại cho 2 cựu cảnh sát từ 2-3 triệu đồng. Ngày 19/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Sỹ Hoàng (cựu Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Phú) 1 năm 6 tháng tù; Lê Trọng Nghĩa (cựu trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phụ trách địa bàn phường Tân Quý) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”. Theo cáo buộc, quán bar Phương Lâm có địa chỉ tại 44 Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM) do Trịnh Văn Lâm làm chủ nhưng không đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà thuê Nguyễn Minh Tú đứng tên và quản lý. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, quán bar thường xuyên chịu sự quản lý, kiểm tra của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Tân Phú) nên Trịnh Văn Lâm quen biết và có quan hệ thân thiết với Võ Sỹ Hoàng và Lê Trọng Nghĩa. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH Do có quan hệ thân thiết nên từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023, mỗi khi có đoàn kiểm tra tới, Hoàng và Nghĩa sẽ thông báo cho Lâm cụ thể về thông tin thành phần đoàn, thời gian và địa điểm của các Đoàn kiểm tra lực lượng chức năng Công an quận Tân Phú. Cảnh sát báo tin cho chủ quán bar Phương Lâm để...”lấy lòng” Cụ thể, khoảng 0h02 ngày 13/8/2023, Công an quận Tân Phú thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của quán bar Phương Lâm. Hoàng và Nghĩa nhắn tin, gọi điện báo trước cho Lâm. Khi đoàn chuẩn bị vào kiểm tra, Hoàng tiếp tục nhắn cho Lâm thông báo “giờ vào nha A", Lâm trả lời “ok” và nhắn lại cho Hoàng "Lẹ đi em để khách về". Thấy Tổ công tác có kiểm tra ma túy khách nữ nên Lâm nhắn tin hỏi Hoàng "Nữ cũng test luôn hả em" thì Hoàng trả lời "Test chơi thôi anh". Đối với bị cáo Nghĩa, ngoài ngày 13/8/2023, Nghĩa có tổng cộng 19 lần sử dụng Zalo nhắn tin thông báo cho Lâm biết trước thông tin về các kế hoạch kiểm tra của Công an quận. Sự việc chỉ được phát giác khi ngày 21/1/2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an (C04) kiểm tra phát hiện trong quán bar Phương Lâm có 212 người (149 khách hàng và 63 nhân viên) trong quán. Trong đó, có nhiều người sử dụng chất ma túy. Đến ngày 30/1, Cục C04 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trải phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng và Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội như trên và trình bày mục đích thông báo cho Lâm biết vì không muốn quán bar Phương Lâm xảy ra những sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là các sai phạm trong lĩnh vực ma túy, ảnh hưởng đến thành tích thi đua của cá nhân và đơn vị. Trịnh Văn Lâm khai, do Hoàng thường xuyên tư vấn cho anh ta trong việc kinh doanh quán bar để thực hiện đúng quy định của pháp luật nên có cho Hoàng quà như cá khô, sâm Hàn Quốc... Ngoài ra, các dịp lễ tết, Lâm cho Hoàng tiền, mỗi lần từ 2-3 triệu đồng, với mục đích để bồi dưỡng mua bia, uống cà phê. Lâm khai không cho tiền Hoàng hàng tháng và việc cho tiền là tự nguyện và không vì mục đích gì. Đối với Nghĩa, Lâm cũng xác nhận các nội dung của 19 lần Nghĩa nhắn tin cho Lâm. Tuy nhiên, Lâm cho rằng Nghĩa nhắn tin là tự nguyện để lấy lòng Lâm, Lâm không khuyến khích vì sợ ảnh hưởng đến pháp luật. Lâm thừa nhận thỉnh thoảng có cho Nghĩa 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 3/9/2022, Lâm có cho Nghĩa mượn 15 triệu đồng và mỗi khi đi du lịch, Lâm mang đặc sản địa phương về cho Nghĩa. Cơ quan điều tra xác định, chưa đủ căn cứ để xác định hành vi cho quà, tài sản và các lợi ích vật chất khác của Lâm nhằm mục đích yêu cầu Hoàng và Nghĩa báo tin về các kế hoạch kiểm tra của Công an quận Tân Phú nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Trịnh Văn Lâm.