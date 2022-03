Hạ sốt cho trẻ F0 theo những cách này có thể khiến bệnh nặng thêm

Bác sĩ đưa ra lời khuyên, trong trường hợp bé sốt mà sờ tay, chân thấy lạnh, phụ huynh có thể ủ ấm phần đầu chân, đầu tay của trẻ, không nên ủ ấm toàn cơ thể.

Dùng paracetamol đường uống, đặt hậu môn cùng lúc hoặc chưa cách đủ 4h

Bác sĩ Hà Đình Bổng thông tin, paracetamol là hoạt chất có tác dụng hạ sốt. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được sản xuất từ hoạt chất này nhưng lấy tên khác nhau, dạng thành phẩm khác nhau như Hapacol (dạng viên), Efferalgan (dạng đặt hậu môn), các thuốc hạ sốt dạng siro uống,…

Khi mua thuốc hạ sốt, nhiều bà mẹ không biết thành phần của các loại này đều là paracetamol nên cho con dùng cùng lúc. “Có những phụ huynh thấy con uống thuốc hạ sốt dạng viên được 1, 2 tiếng rồi không đỡ nên tiếp tục lấy thuốc dạng khác, ví dụ Efferalgan để đặt hậu môn. Tuy nhiên, dùng đường uống và dùng đường hậu môn đều là vào cơ thể trẻ, đặt hậu môn cũng tương đương với một lần uống thuốc. Bản chất 2 thuốc này cùng hoạt chất là paracetamol”, bác sĩ nhấn mạnh.

Nhà sản xuất và Bộ Y tế khuyến cáo, chỉ dùng paracetamol lặp lại sau 4-6 tiếng, ngày không quá 4 lần. Như vậy, khi dùng 2 loại thuốc hạ sốt quá gần sẽ gây tăng liều, quá liều; nguy cơ dẫn tới tăng men gan, viêm gan, ngộ độc.

Xử trí sốt đúng cách cho trẻ thế nào?

Theo bác sĩ Hà Đình Bổng, khi trẻ sốt nhẹ, từ 37,5 độ C đến 38,5 độ C (hoặc 38 độ C nếu trẻ từng co giật), phụ huynh nên thực hiện 4 bước dưới đây.

1, Đặt trẻ nằm trong phòng kín gió.