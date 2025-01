Dưới đây là 4 món canh ăn thay cơm tối giúp giảm cân nhanh chóng mà không lo bị đói. Việc ăn canh thay cơm tối không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Ảnh: Adobe Stock. Canh rau củ thập cẩm Canh rau củ thập cẩm là món ăn lý tưởng với các loại rau như cà rốt, bí đỏ, súp lơ và cải bó xôi. Theo một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Anh Quốc (BDA), rau củ giàu chất xơ và nước, giúp cơ thể cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều calo. Vitamin và khoáng chất trong rau củ cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong rau củ như beta-carotene và polyphenol giúp giảm viêm và ngăn chặn sự tích tụ mỡ nội tạng. Canh gà nấu nấm Canh gà nấu nấm là món ăn giàu protein nhưng ít chất béo. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), protein trong thịt gà (đặc biệt là phần ức gà) giúp tăng cường cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình đốt mỡ trong cơ thể. Nấm lại là nguồn cung cấp vitamin D và chất xơ tự nhiên, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nấm chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Canh bí đỏ hầm gừng Bí đỏ là loại thực phẩm giàu chất xơ nhưng ít calo, với chỉ khoảng 26 calo trên 100 gram. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy bí đỏ chứa chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp giảm nguy cơ tích trữ mỡ thừa. Khi kết hợp với gừng - một loại gia vị có đặc tính nhiệt sinh học - món canh này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích đốt cháy calo và giảm mỡ bụng nhanh chóng. Gừng cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu sau bữa ăn. Canh rong biển nấu đậu phụ Rong biển là thực phẩm giàu i-ốt, giúp tăng cường chức năng tuyến giáp - một cơ quan quan trọng trong việc kiểm soát quá trình trao đổi chất. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng cao và ít calo. Theo nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Y khoa Hàn Quốc (KIM), canh rong biển nấu đậu phụ giúp duy trì cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Đồng thời, rong biển chứa alginate - một hợp chất tự nhiên giúp giảm hấp thu chất béo từ thức ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Khuyến nghị sử dụng: Khi ăn các món canh này thay cơm tối, hãy lưu ý không thêm quá nhiều gia vị như muối, đường hoặc dầu mỡ để tối ưu hóa lợi ích giảm cân. Có thể ăn kèm với một ít rau sống hoặc trái cây ít đường để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.