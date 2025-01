Bản tin Xe cộ 13/1: Tesla Model Y Juniper ra mắt, giá từ 863 triệu đồng

Bộ đôi bán tải Ram 2500 và 3500 chính thức ra mắt; Kawasaki W800 2025 mang vẻ đẹp cổ điển, có giá hơn 352 triệu đồng - Bộ đôi bán tải Ram 2500 và 3500 chính thức ra mắt Xe bán tải Ram 2500 và 3500 đã ra mắt với một số sửa đổi, nâng cấp về công nghệ và được cập nhật động cơ turbo diesel mới. Ram 2500 và 3500 được trang bị phần cản trước mới với lưới tản nhiệt được sửa đổi được bao quanh bởi các cụm đèn chia đôi. Các mẫu 2025 được trang bị thêm động cơ Cummins 6,7 lít thẳng hàng mới có khối động cơ và đầu xi-lanh được thiết kế lại cũng như ống nạp mới. Nhờ những thay đổi này, công suất tăng lên 430 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 1.456 Nm, mạnh hơn 10 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Hộp số tự động 6 cấp đã được nâng cấp thành hộp số 8 cấp mới từ ZF. Điều này cho phép có bước nhảy vọt lớn về hiệu suất khi Ram 2500 chạy bằng động cơ diesel hiện có thể tăng tốc từ 0 – 96km/h trong 6,9 giây, cải thiện 1,1 giây so với thế hệ tiền nhiệm. Bản Tradesman và Lonestar được trang bị hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch. Hầu hết các phiên bản đều có màn hình 12 inch với độ phân giải cao hơn. Trong khi đó, hai phiên bản Limited và Longhorn Limited tiến xa hơn một bước khi bổ sung hệ thống thông tin giải trí Uconnect 5 14,5 inch mới. Những điểm nổi bật khác bao gồm cần số mới, bộ sạc điện thoại thông minh không dây kép cao cấp trong phân khúc và bộ biến tần tích hợp cung cấp công suất lên tới 2,4kW, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 17 loa. Chiếc xe còn có một số tính năng an toàn mới tiêu chuẩn bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước cộng thêm và hỗ trợ đỗ xe trước/sau ParkSense (trên Big Horn). Ngoài ra còn có một số tùy chọn mới bao gồm phát hiện tài xế buồn ngủ, nhận dạng biển báo giao thông và quản lý làn đường chủ động. Xe bán tải hạng nặng Ram 2500 và 3500 2025 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Hoa Kỳ vào quý đầu tiên. Giá khởi điểm là 47.560 USD cho phiên bản Ram 2500 và 48.565 USD cho phiên bản Ram 3500. - Tesla Model Y Juniper ra mắt, giá từ 863 triệu đồng Tesla đã ra mắt chiếc xe Model Y Juniper của mình tại Trung Quốc, trước cả thị trường quê nhà Mỹ. Tesla Model Y Juniper áp dụng thiết kế đầu xe mới nhất với cụm đèn chạy LED mỏng gợi nhớ đến Cybertruck. Đèn pha của mẫu xe mới nằm trên cản trước. Thân xe vẫn giữ nguyên hình dạng giọt nước đặc trưng. Ở phía sau là cụm đèn hậu đơn và cánh gió đuôi vịt. Xe cũng được bổ sung thêm cản sau thể thao hơn. Bánh xe sở hữu các kích thước lần lượt là 19 inch và 20 inch, cùng với đó là tay nắm cửa phẳng và lớp sơn màu xanh mới. Bên trong, Model Y Juniper vẫn giữ nguyên phong cách tối giản với màn hình cảm ứng 15 inch chạy bằng AMD Ryzen. Chiếc SUV mới không có cụm đồng hồ, thay vào đó, màn hình trung tâm tích hợp thông tin liên quan về xe. Điều thú vị là Model Y mới sử dụng ghế ngồi được cải tiến. Ghế sau được kéo dài thêm 15mm. Hơn nữa, tựa đầu được mở rộng thêm 17mm. Hàng ghế thứ hai được nâng cấp với chức năng chỉnh điện bằng một nút bấm. Model Y mới cũng có cửa sổ trời phủ lớp mạ bạc và 16 loa, đèn báo rẽ gắn trên cột lái. Tesla Model Y Juniper cung cấp các biến thể RWD và 4WD tại Trung Quốc. Biến thể RWD có một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 220 kW (295 mã lực), thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km là 5,9 giây. Bộ pin LFP 62,5 kWh do CATL sản xuất cung cấp năng lượng cho động cơ điện. Do đó, chiếc xe mới có thể di chuyển tới 593km. Phiên bản 4WD của Tesla Model Y Juniper có động cơ điện 194kW (260 mã lực) ở trục sau kết hợp với động cơ 137kW (184 mã lực) ở phía trước. Tổng công suất đầu ra của chiếc crossover điện này đạt 331kW (444 mã lực). Phạm vi hoạt động của xe đạt 719km CLTC (tăng 31 km so với Model Y cũ), nhờ mức tiêu thụ năng lượng là 13,4kWh/100km. Chiếc SUV mới sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 3 năm 2025 với 2 mức trang bị và mức giá dao động từ 263.500 - 303.500 nhân dân tệ (35.950 - 41.400 USD), tương đương 863 triệu đến 995 triệu đồng. - Ford Mustang Mach-E lần đầu bán chạy hơn phiên bản thuần xăng Doanh số Mustang Mach-E tại Mỹ tăng trưởng gần 27% trong năm 2024, giúp mẫu xe này trở thành SUV điện bán tốt thứ nhì tại xứ cờ hoa, chỉ sau Tesla Model Y. Theo Electrek, tất cả xe điện của Ford đều lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2024, ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số. Với kỷ lục 30.176 xe điện bán ra trong quý cuối năm, tổng doanh số mảng xe điện của Ford tại Mỹ trong cả năm 2024 đã tăng lên thành 97.865 xe, tương đương tăng trưởng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Ford Mustang Mach-E ghi nhận quý bán hàng tốt nhất với doanh số 3 tháng cuối năm 2024 đạt 16.119 xe. Tổng doanh số lũy kế của Ford Mustang Mach-E cán mốc 51.745 xe trong năm vừa rồi, tương đương tăng trưởng gần 27% và giúp đại diện của Ford trở thành SUV điện bán tốt thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Tesla Model Y. Thành tích này còn đưa Mustang Mach-E lần đầu vượt qua các phiên bản Mustang chạy xăng về mặt doanh số. Trong năm 2024, Ford bán được 48.600 xe Mustang thuần xăng, giảm 9,5% so với năm 2023. - Đây có thể là Toyota Hilux thế hệ mới Một nguyên mẫu Toyota Hilux được bắt gặp đang chạy thử nghiệm ở Thái Lan. Nhiều khả năng đây sẽ là thế hệ tiếp theo của mẫu bán tải cỡ trung. Chuyên trang Carscoops chia sẻ hình ảnh chụp bởi Headlight Magazine cho thấy Toyota đang thử nghiệm một nguyên mẫu của Toyota Hilux tại Thái Lan, nhiều khả năng là thế hệ tiếp theo của mẫu bán tải cỡ trung. Nguyên mẫu thử nghiệm có phần đầu và đuôi xe được cập nhật, trong khi thân xe vẫn giữ nguyên thiết kế. Tại khu vực đầu xe, các đường nét của Toyota Hilux được đánh giá là sắc nét và mạnh mẽ hơn. Thế hệ mới của Toyota Hilux nhiều khả năng được trang bị cụm đèn pha mỏng hơn, có vẻ được kết nối với nhau bởi một dải trang trí mỏng. Lưới tản nhiệt dạng hình hộp, cản trước có các chi tiết nổi. Phần thùng xe Toyota Hilux được tái thiết kế, sở hữu đèn hậu góc cạnh cùng bậc bước chân tích hợp vào cản sau. Loạt hình ảnh hiện tại chưa cho thấy thiết kế nội thất, nhưng chuyên trang Carscoops tin rằng Toyota Hilux thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được tân trang khoang cabin bằng các vật liệu chất lượng cao, đi cùng loạt công nghệ tiên tiến. Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ quá nhiều về Toyota Hilux thế hệ mới. Các thông tin có được vào lúc này cho thấy mẫu bán tải cỡ trung sẽ được cập nhật mạnh mẽ, thay vì chỉ có những thay đổi ngoại trang. - Kawasaki W800 2025 mang vẻ đẹp cổ điển, có giá hơn 352 triệu đồng Sau khi ra mắt tại thị trường Mỹ, mới đây, Kawasaki W800 2025 đã được phân phối tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Xe có màu đen kim loại cùng các trang trí mạ crôm, đem lại sự hấp dẫn đầy mê lực đối với người hâm mộ, đặc biệt là phái mạnh. Mẫu mô tô mới này của Kawasaki được tung ra thị trường Mỹ, mang màu sắc kết hợp giữa đen kim loại và màu xanh da trời kim loại. Trong đó, tông màu đen kim loại làm chủ đạo, còn các chi tiết trang trí có màu xanh da trời, tăng thêm sự hấp dẫn về diện mạo. Tông màu mới trở nên hoàn hảo và là lựa chọn yêu thích cho những ai đang mong muốn có được một mẫu xế nổ cổ điển đẹp tinh tế. Khi về thị trường Đông Nam Á, Kawasaki W800 2025 mới với tông màu đen kim loại chắc chắn cũng cuốn hút những người hâm mộ thích phong cách sống giàu sang thầm lặng. Trên nền đen của bình xăng, xe còn có logo W bằng sọc màu vàng. Trong khi ở dưới đó còn có tông màu nâu đen. Sự kết hợp này tăng thêm sự sang trọng và ấm áp cho xe, gợi nhắc lại những mẫu mô tô từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Về sức mạnh, Kawasaki W800 2025 được trang bị động cơ 2 xy lanh thẳng hàng, tổng dung tích 773cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa là 48 mã lực tại 6000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 62,9 Nm tại 4800 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống truyền động bằng dây xích, côn tay và hộp số 5 cấp. Ngoài ra xe cũng sở hữu bộ ly hợp chống trượt và sử dụng ống xả đôi đặt song song hai bên xe. Giá bán của Kawasaki W800 2025 tại thị trường Việt Nam là 352,4 triệu đồng.