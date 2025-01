Điểm tin Công nghệ 13/1: iPhone 17: Sự đổi mới đầy ấn tượng trong kỹ thuật sản xuất của Apple

iPhone 16 Pro Max giá Tết cực tốt, từ 32 triệu, cuối cùng cũng hợp ví, đe nẹt Galaxy S24 Ultra; Microsoft tuyên bố dữ liệu trên OneDrive không hoạt động trong 93 ngày sẽ bị xóa - iPhone 17: Sự đổi mới đầy ấn tượng trong kỹ thuật sản xuất của Apple Theo thông tin mới nhất, Apple đang dự định áp dụng một phương pháp sản xuất tiên tiến và độc đáo nhằm mang đến thiết kế bo tròn hơn cho dòng sản phẩm iPhone 17. Theo PhoneArena, báo cáo mới nhất cho biết Apple sẽ sử dụng một kỹ thuật sản xuất hoàn toàn mới để hiện thực hóa thiết kế bo tròn cho iPhone 17. Trên Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital chia sẻ rằng Apple đang tìm kiếm phương pháp thay đổi cách ghép nối giữa mặt lưng kính và khung viền, giúp tạo ra sự liền mạch và mượt mà giữa hai bề mặt. Không còn là những cạnh sắc nét như trên iPhone 15 Pro, khu vực tiếp giáp giữa thân máy và vỏ sau của iPhone 17 sẽ được thiết kế dốc hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng. Để đạt được sự thay đổi này, Apple sẽ sử dụng một kỹ thuật gia công hoàn toàn mới, giúp liên kết các vật liệu khác nhau một cách tinh tế và liền mạch hơn. Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng, phương pháp này có thể bao gồm sự kết hợp giữa công nghệ ép nhiệt và quy trình cắt chính xác bằng laser. Không chỉ cải thiện độ hoàn thiện của sản phẩm, phương pháp mới này còn giúp giảm trọng lượng tổng thể của thiết bị, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Bên cạnh việc thiết kế viền cong hơn, Apple cũng đang dự kiến thay đổi chất liệu khung viền trên iPhone 17 Pro. Thay vì sử dụng khung titan như trên iPhone 15 Pro, Apple có thể quay trở lại với khung nhôm hoặc một loại vật liệu mới, nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao. Điều đó không chỉ giúp giảm trọng lượng của sản phẩm mà còn cải thiện độ thoải mái khi sử dụng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple đang thử nghiệm thiết kế cụm camera ngang cho iPhone 17, thay vì cụm camera dọc như hiện tại. Sự thay đổi này có thể tối ưu hóa không gian bên trong thiết bị và nâng cao hiệu quả của hệ thống chống rung, mang đến chất lượng ảnh và video tốt hơn. Nhà phân tích Ross Young từ Display Supply Chain Consultants (DSCC) dự đoán rằng tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ được trang bị công nghệ ProMotion. Theo 9to5mac, nguồn tin gần đây khiến nhiều người kỳ vọng rằng ngay cả các mẫu iPhone 17 không thuộc dòng Pro cũng sẽ có màn hình 120 Hz với công nghệ ProMotion, mang lại trải nghiệm mượt mà và sắc nét hơn. - Microsoft tuyên bố dữ liệu trên OneDrive không hoạt động trong 93 ngày sẽ bị xóa Microsoft cảnh báo dữ liệu trên các tài khoản lưu trữ trên đám mây OneDrive không hoạt động trong 93 ngày sẽ bị xóa, song có ý kiến cho rằng điều này giúp tăng cường bảo mật thông tin. Theo trang web công nghệ TechRadar, từ ngày 27-1-2025, dữ liệu trên các tài khoản sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive của tập đoàn công nghệ Microsoft (Mỹ) không hoạt động trong 93 ngày sẽ bị xóa hoặc lưu trữ. Mục tiêu của động thái trên là các tài khoản OneDrive không có giấy phép, thường thuộc về những người đã rời khỏi tổ chức, bị xóa khỏi trung tâm quản trị SharePoint hoặc bị quản trị viên thu hồi giấy phép. Sau 93 ngày không hoạt động, dữ liệu trên các tài khoản này sẽ bị chuyển vào thùng rác và 93 ngày tiếp theo chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn. Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể lấy lại dữ liệu thông qua việc kích hoạt lại tài khoản hoặc thiết lập chính sách lưu giữ. Nhưng họ sẽ phải tốn không ít chi phí và thời gian cho việc khôi phục dữ liệu. Tập đoàn Microsoft cho biết, người dùng OneDrive cần kiểm tra ngay tình trạng tài khoản và có biện pháp xử lý kịp thời để tránh mất dữ liệu quan trọng. Các chuyên gia công nghệ nhận định, nỗ lực trên của tập đoàn Microsoft nhằm tăng cường bảo mật và tuân thủ cho OneDrive. Nhưng đây cũng là tín hiệu cảnh báo đối với hàng triệu người dùng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên nền tảng đám mây. - Apple bắt đầu bán iPhone 15 tân trang với mức giá hấp dẫn Apple đã bắt đầu bán những mẫu iPhone 15 tân trang tại thị trường châu Âu, giảm giá lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Những mẫu iPhone 15 tân trang đã có sẵn tại một số quốc gia như Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha cùng với mức giảm giá 15% so với những phiên bản mới hoàn toàn tương đương. Hiện chỉ có những phiên bản dung lượng 128GB và 256GB có sẵn, nhưng dự kiến sẽ có thêm những phiên bản khác trong thời gian tới. iPhone 15 Plus cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, cùng với bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (đã ngừng sản xuất), vì những mẫu này hiện đã được liệt kê trong thanh bên của cửa hàng tân trang tại khu vực nhưng đang bị làm mờ. Những mẫu iPhone tân trang từ Apple đều được mở khóa và tương thích với mọi nhà mạng. Mỗi chiếc iPhone tân trang được trang bị viên pin mới, vỏ ngoài mới và cáp USB-C, khiến chúng gần như không thể phân biệt được so với thiết bị mới hoàn toàn. iPhone 15 tân trang cũng đi kèm với bảo hành tiêu chuẩn một năm của Apple. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn mở rộng bảo hành với AppleCare+. Với việc ra mắt thế hệ iPhone 16 vào tháng 9/2024, Apple đã ngừng sản xuất những mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, “Táo khuyết” vẫn tiếp tục bán những mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus mới trên cửa hàng trực tuyến của hãng. - Đây là Nintendo Switch 2? Dù không xuất hiện chính thức tại CES 2025, Nintendo vẫn gây chú ý nhờ sức hút xoay quanh máy chơi game Switch 2. Tại triển lãm điện tử CES 2025, nhà sản xuất phụ kiện Genki mang đến mô hình in 3D được cho của Nintendo Switch thế hệ 2. Thiết bị được đồn đoán trong thời gian dài dù công ty Nhật Bản chưa công bố chính thức. Dựa trên mô hình, Nintendo Switch 2 dài hơn bản tiền nhiệm, tay cầm Joy-Con lớn, tăng cảm giác thoải mái khi cầm. Dù vậy, kích thước mô hình vẫn khá nhỏ so với Steam Deck OLED, một phần bởi Joy-Con không áp dụng công thái học. Trên Nintendo Switch 2, Joy-Con gắn vào thân máy bằng nam châm thay vì ray trượt, theo chia sẻ của CEO Genki Eddie Tsai. Để tháo Joy-Con, chỉ cần nhấn nút bấm lớn nằm phía sau mỗi bên tay cầm. Nút này có nhiệm vụ đẩy chốt, ngắt nam châm khỏi khung máy. Theo Tsai, người dùng thậm chí có thể kéo mạnh tay cầm khỏi thân máy để ngắt kết nối, song nút bấm sẽ đảm bảo an toàn và thuận tiện hơn. Rãnh gắn Joy-Con với thân máy chứa cảm biến quang học, biến tay cầm thành chuột để điều khiển máy chơi game. Theo Ijaz, tính năng này có ý tưởng gần giống Legion Go của Lenovo. Tháng 5/2024, Nintendo cho biết sẽ ra mắt bản kế nhiệm của Switch trước tháng 4 năm nay. Kể từ đó, tin đồn về sản phẩm xuất hiện ngày càng nhiều. Đoạn video được kênh YouTube SwitchUp chia sẻ tháng 12/2024 cho thấy mô hình 3D của Switch 2 từ một công ty phụ kiện Trung Quốc. Thiết kế mô hình giống Switch OLED nhưng lớn hơn, bổ sung cổng USB-C phía trên và nút bấm mới trên tay cầm phải. Vài ngày sau, nhà sản xuất phụ kiện Dbrand giới thiệu vỏ ốp cho Switch 2. Theo CEO Adam Ijaz, sản phẩm được thiết kế dựa trên “kích thước chính xác” của bản vẽ 3D, tiết lộ tay cầm Joy-Con gắn vào máy bằng nam châm. Hình ảnh từ Dbrand cũng thể hiện nút bấm hình vuông có chữ “C”, dù Ijaz không rõ công dụng. Để so sánh, Switch OLED có kích thước 242 x 102 x 13,9 mm, trong khi đại diện Dbrand cho biết Switch 2 là 270 x 116 x 14 mm. Hiện tại, tính năng duy nhất được Nintendo xác nhận trên Switch 2 là tương thích ngược với game trên Switch đời đầu. Điều này không bất ngờ bởi các thế hệ console trước của Nintendo đều hỗ trợ tương thích ngược. - iPhone 16 Pro Max giá Tết cực tốt, từ 32 triệu, cuối cùng cũng hợp ví, đe nẹt Galaxy S24 Ultra Bước vào dịp cận Tết, iPhone 16 Pro Max tiếp tục được nhiều đại lý hạ giá mạnh và trở thành lựa chọn máy cao cấp với trang bị và giá bán hấp dẫn bậc nhất thị trường vượt trội Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra. iPhone 16 Pro Max sau hơn 4 tháng mở bán tại Việt Nam hiện đã đi vào giai đoạn giá tốt nhất cho dịp Tết với nhu cầu đổi máy tăng cao. Theo đó, iPhone 16 Pro Max hiện đã xuống rất gần mốc 32 triệu đồng. Mức giá hiện tương đương giảm 2.5 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu với tất cả các màu bao gồm cả màu Hot Titan Sa mạc. Giá iPhone 16 Pro Max chính hãng VN/A tháng 01/2025 iPhone 16 Pro Max 256GB: 32.49 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 512GB: 38.89 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 1TB: 44.29 triệu đồng. Rõ ràng, khách Việt có thể đập hộp iPhone 16 Pro Max rẻ chính hãng tới gần 7 triệu đồng nếu lựa chọn cách thức này và chọn bản dung lượng cao nhất. Mức giá cũng cũng tương đương giá iPhone 14 Pro Max mới chính hãng. Với mức giá dễ tiếp cận hơn, những ưu điểm của iPhone 16 Pro Max biến nó trở thành một chiếc smartphone hấp dẫn nhất thị trường.