Những loại rau lá xanh tăng miễn dịch, chống lạnh hiệu quả

Một số loại rau lá xanh chứa hàm lượng dinh dưỡng quan trọng, giúp bạn tăng hệ miễn dịch, chống lạnh hiệu quả trong mùa đông. Một số loại rau lá xanh có những đặc tính hiệu quả trong việc nâng cao hệ miễn dịch và chống lại cái lạnh giá của mùa đông. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Bác sĩ dinh dưỡng Narang tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi (Ấn Độ) cho biết, khi nhiệt độ giảm nhanh chóng, cơ thể chúng ta cần chất dinh dưỡng để chống lại cái lạnh, tăng cường khả năng miễn dịch và duy trì năng lượng. Một số loại rau lá xanh có những đặc tính hiệu quả trong việc nâng cao hệ miễn dịch và chống lại cái lạnh giá của mùa đông, bao gồm: Rau bina: Giàu chất sắt, vitamin K, vitamin C và folate… rau bina cũng giúp chống thiếu máu và tăng cường hệ miễn dịch. Các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe mắt trong khi magiê hỗ trợ duy trì mức năng lượng. Loại rau này được đánh giá là nguồn chất xơ tốt, thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Rau bina phù hợp khi sử dụng trong súp, cà ri hoặc thậm chí làm nguyên liệu chính cho các món salad mùa đông. Cải xoăn: Giàu vitamin A, C và K, có canxi, hỗ trợ sức khỏe xương và chất chống oxy hóa chống viêm và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính. Bạn có thể xào cải xoăn với tỏi để làm món ăn kèm nhanh, xay sinh tố hoặc thêm vào món hầm. Rau cải xanh: Giàu vitamin C, K và beta-carotene. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong rau cải xanh hoạt động như chất giải độc tự nhiên, giúp cơ thể đào thải độc tố. Lá cỏ cà ri: Giàu chất sắt, chất xơ và protein, lý tưởng để duy trì năng lượng và ngăn ngừa mệt mỏi. Lá cỏ cà ri cũng có đặc tính chống viêm và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Cải rổ: Giàu vitamin K, canxi và chất xơ hòa tan, chúng giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cải rổ cũng chứa glucosinolate, có đặc tính chống ung thư tiềm tàng. Loại rau xanh này ngon nhất vào mùa đông và có thể dùng làm món cuốn, món hầm hoặc xào. Lá rau dền: Chứa nhiều sắt, canxi và kali, chúng rất cần thiết để duy trì sức khỏe cơ và xương. Rau dền cũng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và giảm căng thẳng oxy hóa. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm những loại rau xanh có màu sắc tươi tắn và lá giòn, sơ chế để sử dụng ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh và rửa sạch trước khi sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và thuốc trừ sâu.Bác sĩ dinh dưỡng Narang lưu ý thêm rằng, ngoài việc bổ sung các loại rau này vào chế độ ăn, bạn cũng nên kết hợp với chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất và duy trì đường sống lành mạnh để tăng sức mạnh đề kháng cho cơ thể.