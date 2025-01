3 lợi ích của lõi dứa với sức khỏe

Lõi dứa có thể ăn được và chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Lõi dứa tốt cho sức khỏe. Đồ họa: Hạ Mây Chất xơ Chúng ta có thể thêm lõi dứa vào chế độ ăn uống vì chứa nhiều chất xơ. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, duy trì sức khỏe đường ruột và giảm mức cholesterol. Bromelain Một nhóm enzyme được gọi chung là bromelain, có thể được tìm thấy trong quả và thân cây dứa, với nồng độ đặc biệt cao ở lõi. Bromelain có thể có lợi cho việc giảm đau hoặc sưng, ngay cả sau khi bị thương. Đồng thời, giúp phân hủy protein trong đường tiêu hóa và thậm chí có đặc tính chống viêm. Vitamin CCam không phải là cách duy nhất để bạn có được vitamin C, lõi dứa cũng chứa loại vitamin này và chất chống oxy hóa. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin C là cần thiết để tạo ra collagen trong cơ thể và có thể cải thiệnChúng ta có thể thái lát lõi dứa để làm một lớp phủ ăn cùng yến mạch ngâm để qua đêm. Một ý tưởng khác để sử dụng lõi dứa là chỉ cần bào sống thành vụn tươi mát trên salad. Hoặc cắt phần lõi ra và xay nhuyễn, thêm vào công thức sinh tố dứa yêu thích.