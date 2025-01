Ăn gì để đào thải bụi mịn, độc tố do ô nhiễm không khí?

Khi mức độ ô nhiễm tăng cao, chất lượng không khí kém sẽ làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp, suy yếu hệ thống miễn dịch. Khi mức độ ô nhiễm tăng cao, chất lượng không khí kém có thể làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp và dẫn đến các vấn đề sức khỏe mạn tính. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Bác sĩ dinh dưỡng Narang tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi (Ấn Độ) cho biết, mặc dù đeo khẩu trang và sử dụng máy lọc không khí là điều cần thiết, nhưng chế độ ăn uống của bạn cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại tác hại của chất ô nhiễm. Vai trò của dinh dưỡng trong “cuộc chiến” chống ô nhiễm Bác sĩ Narang giải thích, các chất ô nhiễm tạo ra các gốc tự do trong cơ thể, các phân tử không ổn định gây tổn hại đến tế bào và dẫn đến tình trạng viêm. Để chống lại điều này, chúng ta cần một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Những chất này trung hòa các gốc tự do, làm sạch cơ thể khỏi độc tố và hỗ trợ phổi và gan, những cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của ô nhiễm. Thực phẩm giúp bảo vệ cơ thể bạn Theo Bác sĩ Narang, chất chống oxy hóa là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể bạn, bao gồm: Vitamin C: Có trong cam, ổi, kiwi và dâu tây, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu tác hại do ô nhiễm gây ra. Vitamin E: Các loại hạt, hạt giống và dầu thực vật là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Beta-Carotene: Cà rốt, khoai lang và rau bina rất giàu chất chống oxy hóa này, chất này chuyển hóa thành Vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe phổi. Viêm do ô nhiễm có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng như hen suyễn và viêm phế quản. Thực phẩm chống viêm có thể giúp làm dịu phản ứng này: Nghệ: Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ, là thành phần chống viêm mạnh. Đun sôi với hạt tiêu để dễ sử dụng hơn. Thêm nghệ vào sữa hoặc cà ri. Gừng: Gừng có thể dùng như trà hoặc thêm vào bữa ăn. Omega-3: Cá là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 phổ biến nhưng bạn cũng có thể bổ sung hạt chia và hạt lanh. Vì phổi của bạn tiếp xúc trực tiếp với không khí ô nhiễm nên hãy bổ sung những thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe hô hấp, bao gồm: Củ cải đường: Hàm lượng nitrat cao trong củ cải đường giúp tăng cường hấp thụ oxy. Táo: Flavonoid và vitamin C trong táo có liên quan đến sức khỏe phổi tốt hơn. Rau họ cải: Súp lơ xanh, bắp cải và cải Brussels chứa nhiều hợp chất bảo vệ mô phổi. Ô nhiễm sẽ đưa chất độc vào cơ thể, do đó cần phải đào thải ra ngoài, các thực phẩm phù hợp gồm: Chanh và trái cây họ cam quýt: Hàm lượng vitamin C cao trong chúng có tác dụng hỗ trợ giải độc. Rau lá xanh: Rau bina và rau mùi giúp gan xử lý độc tố. Trà xanh: Giàu catechin, trà xanh giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ giải độc. Hệ thống miễn dịch mạnh mẽ chính là lá chắn của cơ thể bạn, bao gồm: Probiotics: Sữa chua, kefir và thực phẩm lên men giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường khả năng miễn dịch. Thực phẩm giàu kẽm: Hạt bí ngô, đậu gà và các loại hạt hỗ trợ phản ứng miễn dịch. Vitamin D: Ánh sáng mặt trời hạn chế trong những tháng ô nhiễm có thể dẫn đến thiếu hụt. Hãy bổ sung sữa, nấm và trứng vào chế độ ăn uống của bạn. Duy trì đủ nước là điều quan trọng để loại bỏ độc tố: Nước, trà thảo mộc và súp không chỉ cung cấp nước mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Để tăng cường thêm, hãy cân nhắc đến nước pha chanh, bạc hà hoặc dưa chuột. Những điều cần tránh Theo bác sĩ Narang, chúng ta nên tránh xa thực phẩm chế biến vì chúng làm tăng tình trạng viêm. Lượng đường dư thừa làm suy yếu hệ miễn dịch, lượng muối dư thừa có thể dẫn đến mất nước, khiến cơ thể bạn khó đào thải độc tố hơn.