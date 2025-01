Nước lá ổi chứa nhiều hợp chất quan trọng như flavonoid, tanin, carotenoid và polyphenol, giúp hỗ trợ điều trị, phòng ngừa nhiều bệnh lý. Nước lá ổi không chỉ là thức uống tự nhiên mà còn là “liều thuốc” quý giá giúp hỗ trợ sức khỏe. Ảnh đồ họa: Vy Vy. Dưới đây là 5 nhóm người nên uống nước lá ổi thường xuyên dựa trên các dẫn chứng khoa học uy tín. Người mắc bệnh tiểu đường Lá ổi đã được chứng minh có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng và Thực phẩm Quốc gia Nhật Bản, uống nước lá ổi giúp giảm hấp thu glucose sau bữa ăn và ổn định đường huyết. Các hợp chất như quercetin và flavonoid trong lá ổi giúp ức chế enzym alpha-glucosidase, làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Điều này rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Người bị tiêu hóa kém hoặc mắc bệnh đường ruột Nước lá ổi từ lâu đã được sử dụng để điều trị các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, và đau bụng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thừa nhận rằng các hợp chất tanin trong lá ổi có tính chất kháng khuẩn và chống viêm, giúp ức chế vi khuẩn gây bệnh đường ruột như E. coli hoặc Salmonella. Đồng thời, lá ổi cũng kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể. Người thừa cân, béo phì Những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng nên bổ sung nước lá ổi vào chế độ ăn. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrition & Metabolism, nước lá ổi giúp giảm tích tụ chất béo bằng cách ức chế sự chuyển hóa tinh bột thành đường trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong lá ổi còn hỗ trợ đốt cháy calo và cải thiện trao đổi chất. Người mắc bệnh tim mạch Nước lá ổi có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), polyphenol và flavonoid trong lá ổi giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm huyết áp, và bảo vệ tim mạch. Đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, uống nước lá ổi đều đặn là một giải pháp tự nhiên và hiệu quả. Người có hệ miễn dịch suy yếu Lá ổi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore cho thấy chiết xuất từ lá ổi có khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ vi khuẩn, virus và gốc tự do. Đặc biệt trong mùa lạnh hoặc dịch bệnh, nước lá ổi là một lựa chọn tốt để bảo vệ sức khỏe. Khuyến nghị sử dụng: Để tối ưu hóa lợi ích, nước lá ổi nên được pha từ lá tươi hoặc lá khô đã rửa sạch, đun sôi và để nguội. Không nên thêm đường để tránh làm mất tác dụng giảm đường huyết. Những người đang dùng thuốc điều trị hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.