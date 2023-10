Vì sao những vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền liên tiếp xảy ra?

Bắt cóc tống tiền là tội phạm phức tạp

Đêm 2/10, lực lượng công an truy bắt thành công Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, Thủ Thừa, Long An) và giải cứu an toàn bé gái 3 tuổi bị Sơn bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Trước đó, bé gái gần 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội bị Giáp Thị Huyền Trang (quê Bắc Giang) bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trang đã mang cháu bé sang địa bàn tỉnh Hưng Yên để sát hại sau đó tự sát.

Cách đó không lâu, bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên (Hà Nội) bị Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc, cán bộ công an tỉnh này) bắt cóc, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2023 của Bộ Công an, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, trong quý III, 3 loại tội phạm phức tạp nổi lên, đó là: Tội phạm cướp tài sản, nhất là cướp tài sản tại các ngân hàng, hầu hết các vụ án này đều đã được lực lượng Công an trong cả nước tập trung làm rõ; tội phạm chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản thông qua các hành vi phạm tội như đòi nợ, bắt cóc tống tiền và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Nguy cơ mất an toàn với trẻ em luôn hiện hữu

Nêu quan điểm về các vụ bắt cóc xảy ra gần đây, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam khẳng định, bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, rất đáng trách, đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Các đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản nhận thức rất rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ cho thấy ý thức coi thường pháp luật và tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội.