Khởi tố Bình ‘con’, người cầm kiếm dọa chém nữ công nhân vì ngăn hái hoa

Công an khởi tố Nguyễn Thanh Bình, tức Bình "con" về tội gây rối trật tự công cộng sau vụ lấy kiếm dọa chém một nữ công nhân môi trường đô thị. Tối 13-1, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Nha Trang) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào tối cùng ngày. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Thanh Bình. Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 15 giờ ngày 11-1, một nhóm công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bờ biển đối diện số 44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Lúc này, Nguyễn Thanh Bình lái ô tô Mercedes biển số tỉnh Khánh Hòa chở bạn gái đến khu vực trên và dừng lại. Cơ quan CSĐT tống đạt các lệnh tố tụng đối với Bình "con". Ảnh: HP Lúc này, Bình xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng cho bạn gái. Thấy sự việc, một nữ công nhân của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang nhắc nhở thì Bình có lời lẽ chửi bới xúc phạm nữ công nhân này. Tiếp đó, Bình quay lại ô tô mở cốp sau lấy ra một cây kiếm dài 79,5 cm chạy đến chỉ về hướng nữ công nhân đe dọa chém và tiếp tục chửi bới xúc phạm. Người phụ nữ đi cùng đã can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy Bình lên ô tô. Tuy nhiên, Bình tiếp tục lấy một chai nước suối từ trong xe ném về hướng nữ công nhân rồi mới rời đi. Nữ công nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc, xác minh, xử lý người có hành vi gây rối. Được biết Nguyễn Thanh Bình, tức Bình “con” có ba tiền án về các tội gây rối trật tự cộng cộng, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy.