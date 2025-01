Các loại giấy tờ được CSGT kiểm tra khi dừng xe từ năm 2025

Từ năm 2025, các quy định về giao thông đường bộ có những điều chỉnh, đặc biệt là những loại giấy tờ mà CSGT có quyền kiểm tra khi dừng phương tiện. Từ ngày 1/1/2025, Thông tư 73/2024 của Bộ Công an quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT chính thức có hiệu lực. Trong đó, Thông tư quy định các loại giấy tờ CSGT kiểm tra khi dừng xe như sau: Giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định); chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. CSGT TP Hà Nội hướng dẫn người vi phạm xuất trình giấy tờ qua ứng dụng VNeID. (Ảnh: Minh Tuệ) Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành thì có thể thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu; việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó. Ngoài ra, mặc dù không phải là giấy tờ liên quan trực tiếp đến phương tiện và cũng không phải bắt buộc nhưng việc mang theo CCCD khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông giúp xác định chính xác danh tính người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, trong các trường hợp vi phạm quy định giao thông. Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 73/2024/TT-BCA quy định về kiểm soát các điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông như sau: Thực hiện kiểm soát theo trình tự từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Các nội dung kiểm tra gồm: Hình dáng, kích thước bên ngoài, màu sơn,biển số; điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng; thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định. Tóm lại, trước những thay đổi trong quy định giao thông bắt đầu từ năm 2025, việc nắm rõ và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ kể trên là hết sức cần thiết. Người tham gia giao thông nên thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng và đảm bảo rằng các giấy tờ cần thiết luôn hợp lệ và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp mọi người thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng.