Khen thưởng lực lượng công an bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em

Theo đó, các đơn vị được Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất gồm: Công an huyện Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Toàn cảnh lễ khen thưởng cho các đơn vị tham gia vụ bắt nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi 2 tỷ tiền chuộc xảy ra tại tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, Công an Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc.