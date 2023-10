Sau vụ bắt cóc trẻ em, đòi 2 tỷ tiền chuộc: Sở GD&ĐT tỉnh Long An chỉ đạo khẩn

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn. Rà soát, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai do rơi vào cảnh nợ nần, đường cùng nên nảy sinh ý định bắt cóc con gái của bạn thân, đòi tiền chuộc để trả nợ.

Sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Lâm Ngọc